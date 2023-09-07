https://uz.sputniknews.ru/20230907/ministr-sporta-rf-nagradil-adxama-ikramova-medalyu--video-38676322.html

Министр спорта РФ наградил Адхама Икрамова медалью — видео

Министр спорта РФ наградил Адхама Икрамова медалью — видео

Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений.

2023-09-07T20:25+0500

2023-09-07T20:25+0500

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узбекистан

россия

спорт

министр

медаль

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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министр спорта России Олег Матыцин вручил своему узбекскому коллеге Адхаму Икрамову юбилейную медаль, посвященную 100-летию образованию государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта, сообщает корреспондент Sputnik.Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден "за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений в сфере физической культуры и спорта".Как мы сообщали ранее, делегация во главе с российским министром спорта Олегом Матыциным приехала в Хиву, чтобы посетить Международный фестиваль этноспорта.Фестиваль проходит в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября.Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео

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узбекистан россия спорт министр спорта молодежной политики олег матыцин адхам икрамов медаль юбилейная посвященная 100-летию минспорта россии