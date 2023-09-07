https://uz.sputniknews.ru/20230907/ministr-sporta-rf-nagradil-adxama-ikramova-medalyu--video-38676322.html
Министр спорта РФ наградил Адхама Икрамова медалью — видео
Министр спорта РФ наградил Адхама Икрамова медалью — видео
Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений.
2023-09-07T20:25+0500
2023-09-07T20:25+0500
2023-09-07T20:25+0500
узбекистан
россия
спорт
министр
медаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37626992_141:176:1135:735_1920x0_80_0_0_95964a0ec97d69f0cba1436c2e8e8c08.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министр спорта России Олег Матыцин вручил своему узбекскому коллеге Адхаму Икрамову юбилейную медаль, посвященную 100-летию образованию государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта, сообщает корреспондент Sputnik.Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден "за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений в сфере физической культуры и спорта".Как мы сообщали ранее, делегация во главе с российским министром спорта Олегом Матыциным приехала в Хиву, чтобы посетить Международный фестиваль этноспорта.Фестиваль проходит в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября.Хива готова к проведению международного фестиваля этноспорта — видео
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37626992_181:161:1055:817_1920x0_80_0_0_f9eed111547883ef40e85a5eeb2a79e9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия спорт министр спорта молодежной политики олег матыцин адхам икрамов медаль юбилейная посвященная 100-летию минспорта россии
узбекистан россия спорт министр спорта молодежной политики олег матыцин адхам икрамов медаль юбилейная посвященная 100-летию минспорта россии
Министр спорта РФ наградил Адхама Икрамова медалью — видео
Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik
. Министр спорта России Олег Матыцин вручил своему узбекскому коллеге Адхаму Икрамову юбилейную медаль, посвященную 100-летию образованию государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта, сообщает корреспондент Sputnik
.
Министр молодежной политики и спорта Узбекистана награжден "за значительный вклад в укрепление российско-узбекских взаимоотношений в сфере физической культуры и спорта".
Как мы сообщали ранее, делегация во главе с российским министром спорта Олегом Матыциным приехала
в Хиву, чтобы посетить Международный фестиваль этноспорта.
Фестиваль проходит в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября.