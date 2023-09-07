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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230907/putin-ojidaniye-ssha-prognoz-38654373.html
В США рассказали, чего выжидает Путин
В США рассказали, чего выжидает Путин
Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС.
2023-09-07T11:09+0500
2023-09-07T11:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
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европа
цены
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евросоюз
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.Макгрегор указал на проблему, стоящую перед ЕС. Она заключается не только в приближении рецессии в экономике, но и зимы, поскольку для Европы ситуация с нефтью и газом остается серьезной.При этом он напомнил, что Россия не хочет смертей украинцев, так как намерена "жить с Западом и украинцами", в то время как западные страны категорично выступают за поражение и раздробление России, чего никогда не будет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, и абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.Также Sputnik сообщал о том, что США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию.
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спецоперация в мире украина россия европа цены нефть евросоюз владимир путин
спецоперация в мире украина россия европа цены нефть евросоюз владимир путин

В США рассказали, чего выжидает Путин

11:09 07.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Пленарное заседание
ПМЭФ-2023. Пленарное заседание - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.

"Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет", — рассказал аналитик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор указал на проблему, стоящую перед ЕС. Она заключается не только в приближении рецессии в экономике, но и зимы, поскольку для Европы ситуация с нефтью и газом остается серьезной.
"Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится", — считает эксперт.
При этом он напомнил, что Россия не хочет смертей украинцев, так как намерена "жить с Западом и украинцами", в то время как западные страны категорично выступают за поражение и раздробление России, чего никогда не будет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, и абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.
Также Sputnik сообщал о том, что США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию.
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