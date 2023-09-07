https://uz.sputniknews.ru/20230907/putin-ojidaniye-ssha-prognoz-38654373.html

В США рассказали, чего выжидает Путин

В США рассказали, чего выжидает Путин

Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС.

2023-09-07T11:09+0500

2023-09-07T11:09+0500

2023-09-07T11:09+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила ждать, когда экономика ЕС окончательно рухнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.Макгрегор указал на проблему, стоящую перед ЕС. Она заключается не только в приближении рецессии в экономике, но и зимы, поскольку для Европы ситуация с нефтью и газом остается серьезной.При этом он напомнил, что Россия не хочет смертей украинцев, так как намерена "жить с Западом и украинцами", в то время как западные страны категорично выступают за поражение и раздробление России, чего никогда не будет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, и абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.Также Sputnik сообщал о том, что США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию.

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