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https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-gendirektro-fao-oon-38700432.html
Мирзиёев принял гендиректора ФАО — каких договоренностей достигли
Мирзиёев принял гендиректора ФАО — каких договоренностей достигли
Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.
2023-09-08T13:16+0500
2023-09-08T13:16+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
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политика
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил гостя с переизбранием на должность главы ведущей отраслевой структуры ООН, выразив признательность за поддержку и личное участие в работе Международной конференции по продовольственной безопасности, которая проходит в Самарканде.В свою очередь, гендиректор ФАО отметил высочайший уровень ее организации.Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.По итогам встречи достигнута договорённость о включении в новую Программу сотрудничества Узбекистана и ФАО до 2030 года совместных мероприятий по модернизации сельского хозяйства на основе научных исследований и инноваций, цифровизации аграрного сектора, реализации действенных инструментов финансовой поддержки и внедрению эффективных механизмов управления агропродовольственной системой.Напомним, что в Самарканде проходит международная конференция по продовольственной безопасности. Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года. По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию, которая определит основные направления международного сотрудничества.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев фао оон встреча политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев фао оон встреча политика

Мирзиёев принял гендиректора ФАО — каких договоренностей достигли

13:16 08.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана определил приоритеты стратегического партнёрства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
Президент Узбекистана определил приоритеты стратегического партнёрства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана определил приоритеты стратегического партнёрства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Президент Узбекистана определил приоритеты стратегического партнёрства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
Президент Узбекистана определил приоритеты стратегического партнёрства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана поздравил гостя с переизбранием на должность главы ведущей отраслевой структуры ООН, выразив признательность за поддержку и личное участие в работе Международной конференции по продовольственной безопасности, которая проходит в Самарканде.
В свою очередь, гендиректор ФАО отметил высочайший уровень ее организации.
Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.
"В качестве основных рисков устойчивого развития обозначены дисбалансы в развитии аграрного сектора, дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, сбои в логистике и другие", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договорённость о включении в новую Программу сотрудничества Узбекистана и ФАО до 2030 года совместных мероприятий по модернизации сельского хозяйства на основе научных исследований и инноваций, цифровизации аграрного сектора, реализации действенных инструментов финансовой поддержки и внедрению эффективных механизмов управления агропродовольственной системой.
Напомним, что в Самарканде проходит международная конференция по продовольственной безопасности. Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года. По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию, которая определит основные направления международного сотрудничества.
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