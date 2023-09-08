https://uz.sputniknews.ru/20230908/mirziyoyev-vstrecha-gendirektro-fao-oon-38700432.html

Мирзиёев принял гендиректора ФАО — каких договоренностей достигли

Мирзиёев принял гендиректора ФАО — каких договоренностей достигли

Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.

2023-09-08T13:16+0500

2023-09-08T13:16+0500

2023-09-08T13:16+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

оон

фао

политика

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана поздравил гостя с переизбранием на должность главы ведущей отраслевой структуры ООН, выразив признательность за поддержку и личное участие в работе Международной конференции по продовольственной безопасности, которая проходит в Самарканде.В свою очередь, гендиректор ФАО отметил высочайший уровень ее организации.Стороны обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам продовольственной безопасности, в том числе на региональном уровне.По итогам встречи достигнута договорённость о включении в новую Программу сотрудничества Узбекистана и ФАО до 2030 года совместных мероприятий по модернизации сельского хозяйства на основе научных исследований и инноваций, цифровизации аграрного сектора, реализации действенных инструментов финансовой поддержки и внедрению эффективных механизмов управления агропродовольственной системой.Напомним, что в Самарканде проходит международная конференция по продовольственной безопасности. Специалисты и эксперты из 27 стран мира обсуждают широкий круг вопросов, включая современное состояние продовольственной безопасности и ликвидацию голода до 2030 года. По итогам конференции примут Самаркандскую декларацию, которая определит основные направления международного сотрудничества.

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