Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро —видео

Сбитый БПЛА Primoco чешского производства передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/08/38687869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_709e58fa5b2256663cd96af501ee6bab.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным "Сатурн".По словам собеседника агентства, БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища — воды там нет, но дно до конца не высохло и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована ВСУ и обстреливается.Также он добавил, что сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенный для разведки и наблюдения, имеющий при этом нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Аппарат оснащен автопилотом и может выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетая и совершая посадку полностью автономно. В ноябре 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне прошлого года производитель этих беспилотников — чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму €3,3 млн.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ.

