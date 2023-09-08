https://uz.sputniknews.ru/20230908/rossiya-boytsy-dron-vsu-polmillion-yevro-38687755.html
Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро —видео
Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро —видео
Сбитый БПЛА Primoco чешского производства передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.
2023-09-08T10:52+0500
2023-09-08T10:52+0500
2023-09-08T10:53+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным "Сатурн".По словам собеседника агентства, БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища — воды там нет, но дно до конца не высохло и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована ВСУ и обстреливается.Также он добавил, что сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенный для разведки и наблюдения, имеющий при этом нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Аппарат оснащен автопилотом и может выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетая и совершая посадку полностью автономно. В ноябре 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне прошлого года производитель этих беспилотников — чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму €3,3 млн.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ.
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спецоперация беспилотник чехия производство в мире безопасность всу вооружение россия вооруженные силы видео
Российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро —видео
10:52 08.09.2023 (обновлено: 10:53 08.09.2023)
Сбитый БПЛА Primoco чешского производства передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро, сообщает РИА Новости
со ссылкой на командира отряда с позывным "Сатурн".
"Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища — воды там нет, но дно до конца не высохло и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована ВСУ и обстреливается.
"Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться. В итоге с помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение", — сообщил военнослужащий.
Также он добавил, что сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.
Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенный для разведки и наблюдения, имеющий при этом нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Аппарат оснащен автопилотом и может выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетая и совершая посадку полностью автономно. В ноябре 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне прошлого года производитель этих беспилотников — чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму €3,3 млн.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российская ПВО за сутки уничтожила 41 беспилотник ВСУ.