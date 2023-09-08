https://uz.sputniknews.ru/20230908/ssha-svo-okonchaniye-prognoz-38683482.html

В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине

В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине

Американские военные эксперты объяснили, чем закончится спецоперация России на Украине и почему Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта.

2023-09-08T09:44+0500

2023-09-08T09:44+0500

2023-09-08T10:34+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

политика

сша

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

всу

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных экспертов USA Today.По словам эксперта, Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. Это мнение разделяет и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Ученый считает, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова является правильным с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.Макфейт также напомнил, что Вашингтон полагался на тактику конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и проиграл. Однако Пентагон не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании.Россия неоднократно указывала на готовность к мирным переговорам, однако Украина запретила их на законодательном уровне. Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.Ранее Sputnik сообщал о том, что НАТО запаниковало из-за стратегического удара России.

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