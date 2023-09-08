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В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
Американские военные эксперты объяснили, чем закончится спецоперация России на Украине и почему Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта.
2023-09-08T09:44+0500
2023-09-08T09:44+0500
2023-09-08T10:34+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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владимир путин
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всу
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на военных экспертов USA Today.По словам эксперта, Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. Это мнение разделяет и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Ученый считает, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова является правильным с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.Макфейт также напомнил, что Вашингтон полагался на тактику конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и проиграл. Однако Пентагон не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании.Россия неоднократно указывала на готовность к мирным переговорам, однако Украина запретила их на законодательном уровне. Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.Ранее Sputnik сообщал о том, что НАТО запаниковало из-за стратегического удара России.
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спецоперация политика россия сша всу владимир путин владимир зеленский дмитрий песков
спецоперация политика россия сша всу владимир путин владимир зеленский дмитрий песков
В США раскрыли, чем закончится СВО на Украине
09:44 08.09.2023 (обновлено: 10:34 08.09.2023)
Американские военные эксперты объяснили, чем закончится спецоперация России на Украине и почему Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik
. Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на военных экспертов USA Today.
"У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек", — уверен ветеран ВВС США Стивен Майерс.
По словам эксперта, Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта. Это мнение разделяет и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. Ученый считает, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова является правильным с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.
Макфейт также напомнил, что Вашингтон полагался на тактику конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и проиграл. Однако Пентагон не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании.
"Украина идет в никуда. Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице", — заключил профессор.
Россия неоднократно указывала на готовность к мирным переговорам, однако Украина запретила их на законодательном уровне. Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре прошлого года заявил, что "не будет никакого "Минска-3". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что НАТО запаниковало из-за стратегического удара России.