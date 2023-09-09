https://uz.sputniknews.ru/20230909/rossiya-vzryv-radary-zrk-patriot-38730535.html
В США рассказали, что происходит с ЗРК Patriot на Украине
В США рассказали, что происходит с ЗРК Patriot на Украине
Экс-разведчик: Россия взрывает радары к зенитному ракетному комплексу Patriot на Украине, чтобы потом ликвидировать сами установки.
2023-09-09T13:10+0500
2023-09-09T13:10+0500
2023-09-09T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российская армия уничтожает радары к ЗРК Patriot (зенитный ракетный комплекс) на Украине, чтобы ликвидировать сами установки, сообщает РИА новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.По словам эксперта, бойцы ВСУ прошли только базовую подготовку сражений. Они могут включить установку и поставить ее на автоматическое управление, при котором ЗРК работают благодаря специальным радарам.Также он добавил, что россияне взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов.Напомним, что российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро.
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политика в мире вооружение россия сша спецоперация всу
политика в мире вооружение россия сша спецоперация всу
В США рассказали, что происходит с ЗРК Patriot на Украине
Экс-разведчик: Россия взрывает радары к зенитному ракетному комплексу Patriot на Украине, чтобы потом ликвидировать сами установки.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Российская армия уничтожает радары к ЗРК Patriot (зенитный ракетный комплекс) на Украине, чтобы ликвидировать сами установки, сообщает
РИА новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.
"Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки", — заявил он в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По словам эксперта, бойцы ВСУ прошли только базовую подготовку сражений. Они могут включить установку и поставить ее на автоматическое управление, при котором ЗРК работают благодаря специальным радарам.
Также он добавил, что россияне взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов.
"Патриоты" — отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать", — заключил экс-разведчик.
Напомним, что российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро.