https://uz.sputniknews.ru/20230909/rossiya-vzryv-radary-zrk-patriot-38730535.html

В США рассказали, что происходит с ЗРК Patriot на Украине

В США рассказали, что происходит с ЗРК Patriot на Украине

Экс-разведчик: Россия взрывает радары к зенитному ракетному комплексу Patriot на Украине, чтобы потом ликвидировать сами установки.

2023-09-09T13:10+0500

2023-09-09T13:10+0500

2023-09-09T13:10+0500

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российская армия уничтожает радары к ЗРК Patriot (зенитный ракетный комплекс) на Украине, чтобы ликвидировать сами установки, сообщает РИА новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.По словам эксперта, бойцы ВСУ прошли только базовую подготовку сражений. Они могут включить установку и поставить ее на автоматическое управление, при котором ЗРК работают благодаря специальным радарам.Также он добавил, что россияне взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов.Напомним, что российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро.

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