https://uz.sputniknews.ru/20230910/pobediteli-mejdunarodnyx-olimpiad-prizy-38748012.html

Победители международных олимпиад получили крупные денежные призы

Победители международных олимпиад получили крупные денежные призы

Церемония вручения наград прошла в специализированной школе имени Мирзо Улугбека.

2023-09-10T14:53+0500

2023-09-10T14:53+0500

2023-09-10T14:53+0500

узбекистан

общество

школьники

студенты

награда

приз

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Учащиеся Узбекистана, победившие в международных олимпиадах в прошлом учебном году, получили крупные денежные призы, сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.Церемония награждения проходила накануне в специализированной школе имени Мирзо Улугбека. В ней принимали участие министр высшего образования, науки и инноваций Ибрагим Абдурахманов, министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова, учащиеся, а также представители правительства и учебных заведений.Юные узбекистанцы в прошлом учебном году завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 10 бронзовых медалей на престижных международных интеллектуальных конкурсах в Японии, ОАЭ, Швейцарии и Венгрии, сообщает пресс-служба.В соответствии с решением президента Узбекистана "О мерах по созданию непрерывной системы выявления талантливой молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров", каждый из бронзовых призеров получит денежную премию в размере 200 БРВ (66 млн сумов), а их наставник — премию в размере 150 БРВ (49,5 млн сумов).Кроме того, если кто-то из ребят поступит в вуз на основе гранта, а затем будет преподавать в учебном заведении, он будет получать стопроцентную надбавку к заработной плате.Недавно мы сообщали, что школьники из Узбекистана завоевали бронзовую медаль на международной олимпиаде по информатике в Венгрии.

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