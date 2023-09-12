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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230912/eks-sovetnik-pentagon-rossiya-pozitsiya-ukraina-konflikt-38829489.html
Стало известно, что Россия приготовила ВСУ
Стало известно, что Россия приготовила ВСУ
Экс-советник главы Пентагона: у России выигрышная комбинация в украинском конфликте.
2023-09-12T16:27+0500
2023-09-12T16:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
украина
россия
всу
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.По словам Макгрегора, когда Россия захочет, она начнет свое наступление для вытеснения украинских военных. Кроме того, власти Украины отчаялись настолько, что пытаются заставить польские власти и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.Напомним, что контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В свою очередь, Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.
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спецоперация в мире украина россия всу владимир путин
спецоперация в мире украина россия всу владимир путин

Стало известно, что Россия приготовила ВСУ

16:27 12.09.2023 (обновлено: 16:39 12.09.2023)
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе. Архивное фото
Украинские военные в окопе. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
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Экс-советник главы Пентагона: у России выигрышная комбинация в украинском конфликте.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.
"Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи вооруженные силы находятся в ужасном состоянии", — сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Макгрегора, когда Россия захочет, она начнет свое наступление для вытеснения украинских военных. Кроме того, власти Украины отчаялись настолько, что пытаются заставить польские власти и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.

"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — заключил эксперт.

Напомним, что контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В свою очередь, Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.
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