https://uz.sputniknews.ru/20230912/eks-sovetnik-pentagon-rossiya-pozitsiya-ukraina-konflikt-38829489.html
Стало известно, что Россия приготовила ВСУ
Стало известно, что Россия приготовила ВСУ
Экс-советник главы Пентагона: у России выигрышная комбинация в украинском конфликте.
2023-09-12T16:27+0500
2023-09-12T16:27+0500
2023-09-12T16:39+0500
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всу
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.По словам Макгрегора, когда Россия захочет, она начнет свое наступление для вытеснения украинских военных. Кроме того, власти Украины отчаялись настолько, что пытаются заставить польские власти и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.Напомним, что контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В свою очередь, Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.
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спецоперация в мире украина россия всу владимир путин
спецоперация в мире украина россия всу владимир путин
Стало известно, что Россия приготовила ВСУ
16:27 12.09.2023 (обновлено: 16:39 12.09.2023)
Экс-советник главы Пентагона: у России выигрышная комбинация в украинском конфликте.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.
"Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи вооруженные силы находятся в ужасном состоянии", — сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Макгрегора, когда Россия захочет, она начнет свое наступление для вытеснения украинских военных. Кроме того, власти Украины отчаялись настолько, что пытаются заставить польские власти и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.
"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — заключил эксперт.
Напомним, что контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В свою очередь, Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Ранее Sputnik
сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.