https://uz.sputniknews.ru/20230912/eks-sovetnik-pentagon-rossiya-pozitsiya-ukraina-konflikt-38829489.html

Стало известно, что Россия приготовила ВСУ

Стало известно, что Россия приготовила ВСУ

Экс-советник главы Пентагона: у России выигрышная комбинация в украинском конфликте.

2023-09-12T16:27+0500

2023-09-12T16:27+0500

2023-09-12T16:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

украина

россия

всу

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38829791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d63a48a2cf1adef611d3a79ef11a517.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.По словам Макгрегора, когда Россия захочет, она начнет свое наступление для вытеснения украинских военных. Кроме того, власти Украины отчаялись настолько, что пытаются заставить польские власти и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.Напомним, что контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В свою очередь, Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация в мире украина россия всу владимир путин