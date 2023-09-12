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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230912/rossiya-aviatsiya-udar-vsu-kupyansk-38792330.html
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском
Противник потерял до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
2023-09-12T09:23+0500
2023-09-12T11:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. Также мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое, добавил Зыбинский.По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ.
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спецоперация россия украина всу безопасность в мире вооруженные силы

Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском

09:23 12.09.2023 (обновлено: 11:39 12.09.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации ЦВО в зоне СВО
Работа армейской авиации ЦВО в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Противник потерял до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — рассказал он.
Также мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое, добавил Зыбинский.
По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ.
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