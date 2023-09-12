https://uz.sputniknews.ru/20230912/rossiya-aviatsiya-udar-vsu-kupyansk-38792330.html

Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском

Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском

Противник потерял до двух взводов живой силы и один танк Т-72.

2023-09-12T09:23+0500

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2023-09-12T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. Также мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое, добавил Зыбинский.По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ.

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