https://uz.sputniknews.ru/20230912/rossiya-aviatsiya-udar-vsu-kupyansk-38792330.html
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском
Противник потерял до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
2023-09-12T09:23+0500
2023-09-12T09:23+0500
2023-09-12T11:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
украина
всу
россия
вооруженные силы
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38792158_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_903a9fb2b873a59c15afd940a1ece0db.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. Также мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое, добавил Зыбинский.По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ.
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0c/38792158_405:144:2751:1903_1920x0_80_0_0_8a359c848cec641533fcf1cd4ebe9592.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация россия украина всу безопасность в мире вооруженные силы
спецоперация россия украина всу безопасность в мире вооруженные силы
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ под Купянском
09:23 12.09.2023 (обновлено: 11:39 12.09.2023)
Противник потерял до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — рассказал он.
Также мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое, добавил Зыбинский.
По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" ликвидировал беспилотник самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские военнослужащие сорвали наступление ВСУ.