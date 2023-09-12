https://uz.sputniknews.ru/20230912/tashkentskaya-oblast-mejdunarodnyy-festival-uzum-sayli-podrobnosti-38822649.html

В Ташкентской области пройдет международный фестиваль "Узум сайли" — подробности

В Ташкентской области пройдет международный фестиваль "Узум сайли" — подробности

В числе задач фестиваля — увеличение турпотока, обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, привлечение иностранных инвестиций в республику

2023-09-12T15:59+0500

2023-09-12T15:59+0500

2023-09-12T16:11+0500

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культура

узбекистан

виноград

виноградники

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фестиваль "узум сайли"

ташкентская область

мастер-класс

туризм

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Паркентском районе Ташкентской области 15-16 сентября пройдет международный фестиваль "Узум сайли", сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.В его рамках зарубежные и национальные эксперты проведут мастер-классы, представят бизнес-проекты, а также результаты, достигнутые в сфере экотуризма и виноградарства.Фермерские хозяйства из 12 регионов Узбекистана, предприниматели в сфере экотуризма и предприятия, производящие различные натуральные напитки, примут участие в форуме и продемонстрируют свой агро- и гастротуристический потенциал.Также планируется проведение культурной части, которая будет состоять из выступлений национальных фольклорных коллективов, артистов эстрады и обширной программы, отражающей народные обычаи.Мероприятие организуется Комитетом по развитию туризма Узбекистана совместно с хокимиятом Ташкентской области. Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фотоПриезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана

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