https://uz.sputniknews.ru/20230912/tashkentskaya-oblast-mejdunarodnyy-festival-uzum-sayli-podrobnosti-38822649.html
В Ташкентской области пройдет международный фестиваль "Узум сайли" — подробности
В Ташкентской области пройдет международный фестиваль "Узум сайли" — подробности
В числе задач фестиваля — увеличение турпотока, обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, привлечение иностранных инвестиций в республику
2023-09-12T15:59+0500
2023-09-12T15:59+0500
2023-09-12T16:11+0500
общество
культура
узбекистан
виноград
виноградники
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фестиваль "узум сайли"
ташкентская область
мастер-класс
туризм
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Паркентском районе Ташкентской области 15-16 сентября пройдет международный фестиваль "Узум сайли", сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.В его рамках зарубежные и национальные эксперты проведут мастер-классы, представят бизнес-проекты, а также результаты, достигнутые в сфере экотуризма и виноградарства.Фермерские хозяйства из 12 регионов Узбекистана, предприниматели в сфере экотуризма и предприятия, производящие различные натуральные напитки, примут участие в форуме и продемонстрируют свой агро- и гастротуристический потенциал.Также планируется проведение культурной части, которая будет состоять из выступлений национальных фольклорных коллективов, артистов эстрады и обширной программы, отражающей народные обычаи.Мероприятие организуется Комитетом по развитию туризма Узбекистана совместно с хокимиятом Ташкентской области. Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фотоПриезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
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узбекистан ташкентская область паркентский район международный фестиваль узум сайли мастер-классы зарубежные национальные эксперты туризм туристический поток инвестиции экотуризм
узбекистан ташкентская область паркентский район международный фестиваль узум сайли мастер-классы зарубежные национальные эксперты туризм туристический поток инвестиции экотуризм
В Ташкентской области пройдет международный фестиваль "Узум сайли" — подробности
15:59 12.09.2023 (обновлено: 16:11 12.09.2023)
В числе задач фестиваля — увеличение турпотока, обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, привлечение иностранных инвестиций в республику.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
В Паркентском районе Ташкентской области 15-16 сентября пройдет международный фестиваль "Узум сайли", сообщает пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма
.
В его рамках зарубежные и национальные эксперты проведут мастер-классы, представят бизнес-проекты, а также результаты, достигнутые в сфере экотуризма и виноградарства.
"Основная цель данного мероприятия — увеличение потока туристов, обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, вывод продукции экотуризма на мировой рынок, привлечение иностранных инвестиций в республику", — говорится в сообщении.
Фермерские хозяйства из 12 регионов Узбекистана, предприниматели в сфере экотуризма и предприятия, производящие различные натуральные напитки, примут участие в форуме и продемонстрируют свой агро- и гастротуристический потенциал.
Также планируется проведение культурной части, которая будет состоять из выступлений национальных фольклорных коллективов, артистов эстрады и обширной программы, отражающей народные обычаи.
Мероприятие организуется Комитетом по развитию туризма Узбекистана совместно с хокимиятом Ташкентской области.