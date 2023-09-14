https://uz.sputniknews.ru/20230914/itog-sammit-tadjikistan-dokumenty-38965808.html

По итогам Консультативной встречи глав государств ЦА в Таджикистане принято 5 документов

По итогам Консультативной встречи глав государств ЦА в Таджикистане принято 5 документов

Участники обсудили вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе

2023-09-14T18:02+0500

2023-09-14T18:02+0500

2023-09-14T18:31+0500

узбекистан

саммит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

документы

соглашение

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. По итогам пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято пять документов, сообщает пресс-служба главы государства. В их числе:Напомним, Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся сегодня в Душанбе.В саммите, прошедшем под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, также участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве почетного гостя и специальный представитель Генерального секретаря ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

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