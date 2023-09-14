https://uz.sputniknews.ru/20230914/itog-sammit-tadjikistan-dokumenty-38965808.html
По итогам Консультативной встречи глав государств ЦА в Таджикистане принято 5 документов
По итогам Консультативной встречи глав государств ЦА в Таджикистане принято 5 документов
Участники обсудили вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе
2023-09-14T18:02+0500
2023-09-14T18:02+0500
2023-09-14T18:31+0500
узбекистан
саммит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
документы
соглашение
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. По итогам пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято пять документов, сообщает пресс-служба главы государства. В их числе:Напомним, Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся сегодня в Душанбе.В саммите, прошедшем под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, также участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве почетного гостя и специальный представитель Генерального секретаря ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.
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По итогам Консультативной встречи глав государств ЦА в Таджикистане принято 5 документов
18:02 14.09.2023 (обновлено: 18:31 14.09.2023)
Участники обсудили вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
По итогам пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято пять документов, сообщает пресс-служба
главы государства.
Совместное заявление по итогам пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии;
Положение о Совете национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии;
"Дорожная карта" в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.
Напомним, Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона принял участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся сегодня в Душанбе.
В саммите, прошедшем под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, также участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве почетного гостя и специальный представитель Генерального секретаря ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.