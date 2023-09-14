https://uz.sputniknews.ru/20230914/vsu-ataka-rossiya-korabl-chernoye-morye-38909847.html
ВСУ атаковали российский корабль в Черном море 5 безэкипажными катерами — их уничтожили
ВСУ атаковали российский корабль в Черном море 5 безэкипажными катерами — их уничтожили
Патрульный корабль ВМС России "Сергей Котов" уничтожил пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
2023-09-14T10:51+0500
2023-09-14T10:51+0500
2023-09-14T11:23+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Напомним, что это не первый подобный случай. В среду российские бойцы ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще 4 таких же катера, шедших в сторону мыса Тарханкут, ликвидировали 4 сентября.Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия приготовила ВСУ.
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спецоперация черное море россия всу украина в мире
спецоперация черное море россия всу украина в мире
ВСУ атаковали российский корабль в Черном море 5 безэкипажными катерами — их уничтожили
10:51 14.09.2023 (обновлено: 11:23 14.09.2023)
Патрульный корабль ВМС России "Сергей Котов" ликвидировал пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Четырнадцатого сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в военном ведомстве.
Напомним, что это не первый подобный случай. В среду российские бойцы ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.
В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще 4 таких же катера, шедших в сторону мыса Тарханкут, ликвидировали 4 сентября.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Россия приготовила ВСУ.