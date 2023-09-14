https://uz.sputniknews.ru/20230914/vsu-ataka-rossiya-korabl-chernoye-morye-38909847.html

ВСУ атаковали российский корабль в Черном море 5 безэкипажными катерами — их уничтожили

ВСУ атаковали российский корабль в Черном море 5 безэкипажными катерами — их уничтожили

Патрульный корабль ВМС России "Сергей Котов" уничтожил пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

2023-09-14T10:51+0500

2023-09-14T10:51+0500

2023-09-14T11:23+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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черное море

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Напомним, что это не первый подобный случай. В среду российские бойцы ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще 4 таких же катера, шедших в сторону мыса Тарханкут, ликвидировали 4 сентября.Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия приготовила ВСУ.

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