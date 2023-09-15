https://uz.sputniknews.ru/20230915/sergey-bezrukov-uzbekistan-39019194.html

Сергей Безруков приедет в Узбекистан

Сергей Безруков приедет в Узбекистан

В Ташкенте российский актер выступит с двумя спектаклями.

2023-09-15T21:00+0500

2023-09-15T21:00+0500

2023-09-15T21:00+0500

узбекистан

культура

россия

театр

спектакль

сергей безруков

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Известный российский актер Сергей Безруков приедет в Узбекистан в октябре. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.Безруков привезет в Ташкент два спектакля:Напомним, в предыдущий раз во время приезда в Ташкент в сентябре 2022 года Сергей Безруков принял участие в Ташкентском кинофестивале, а также дал мастер-классы для учащихся ташкентского филиала ВГИКа.

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