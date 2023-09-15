https://uz.sputniknews.ru/20230915/sergey-bezrukov-uzbekistan-39019194.html
Сергей Безруков приедет в Узбекистан
Сергей Безруков приедет в Узбекистан
В Ташкенте российский актер выступит с двумя спектаклями.
2023-09-15T21:00+0500
2023-09-15T21:00+0500
2023-09-15T21:00+0500
узбекистан
культура
россия
театр
спектакль
сергей безруков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/35/2813563_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8cd108c5520eda309e1f771253e402ab.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Известный российский актер Сергей Безруков приедет в Узбекистан в октябре. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.Безруков привезет в Ташкент два спектакля:Напомним, в предыдущий раз во время приезда в Ташкент в сентябре 2022 года Сергей Безруков принял участие в Ташкентском кинофестивале, а также дал мастер-классы для учащихся ташкентского филиала ВГИКа.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/35/2813563_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_177e1762cb39c44a9e42a202bc967191.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент культура театр россия актер сергей безруков спектакли губернский оркестр московской области маленький принц дядя ваня дворец дружбы народов дворец искусств
узбекистан ташкент культура театр россия актер сергей безруков спектакли губернский оркестр московской области маленький принц дядя ваня дворец дружбы народов дворец искусств
Сергей Безруков приедет в Узбекистан
В Ташкенте российский актер выступит с двумя спектаклями.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik.
Известный российский актер Сергей Безруков приедет в Узбекистан в октябре. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале
.
"Узбекистан! Прекрасная новость - как и обещал, в октябре я вновь приеду в ваш гостеприимный край", - написал актер.
Безруков привезет в Ташкент два спектакля:
3 октября во дворце Дружбы народов он прочтет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области;
4 октября во Дворце искусств пройдет показ спектакля "Дядя Ваня".
Напомним, в предыдущий раз во время приезда в Ташкент в сентябре 2022 года Сергей Безруков принял участие
в Ташкентском кинофестивале, а также дал мастер-классы
для учащихся ташкентского филиала ВГИКа.