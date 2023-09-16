https://uz.sputniknews.ru/20230916/artilleriya-rossiya-vsu-unichtojeniye-39026423.html

Российские артиллеристы уничтожили в ДНР 9 боевых машин ВСУ, включая Bradley

Российские артиллеристы уничтожили в ДНР 9 боевых машин ВСУ, включая Bradley

Артиллерия РФ за сутки ликвидировала в ДНР девять машин ВСУ, в том числе БМП Bradley, а также полевой склад боеприпасов.

2023-09-16T10:46+0500

2023-09-16T10:46+0500

2023-09-16T10:46+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Артиллерия российской группировки "Юг" за прошедшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, в том числе одну БМП Bradley, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.Кроме того, по словам офицера, артиллерия группировки "Юг" поразила полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.Представитель Минобороны РФ также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта, противник потерял три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.

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