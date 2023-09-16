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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230916/artilleriya-rossiya-vsu-unichtojeniye-39026423.html
Российские артиллеристы уничтожили в ДНР 9 боевых машин ВСУ, включая Bradley
Российские артиллеристы уничтожили в ДНР 9 боевых машин ВСУ, включая Bradley
Артиллерия РФ за сутки ликвидировала в ДНР девять машин ВСУ, в том числе БМП Bradley, а также полевой склад боеприпасов.
2023-09-16T10:46+0500
2023-09-16T10:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
днр
всу
вооруженные силы
россия
безопасность
вооружение
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Артиллерия российской группировки "Юг" за прошедшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, в том числе одну БМП Bradley, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.Кроме того, по словам офицера, артиллерия группировки "Юг" поразила полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.Представитель Минобороны РФ также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта, противник потерял три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.
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спецоперация днр всу вооруженные силы россия безопасность вооружение
спецоперация днр всу вооруженные силы россия безопасность вооружение

Российские артиллеристы уничтожили в ДНР 9 боевых машин ВСУ, включая Bradley

10:46 16.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Артиллерия РФ за сутки ликвидировала в ДНР девять машин ВСУ, в том числе БМП Bradley, а также полевой склад боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Артиллерия российской группировки "Юг" за прошедшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, в том числе одну БМП Bradley, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.
"Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке", — сказал он.
Кроме того, по словам офицера, артиллерия группировки "Юг" поразила полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.
Представитель Минобороны РФ также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта, противник потерял три гаубицы M777 американского производства и четыре 120-миллиметровых миномета.
Ранее Sputnik сообщал о том, почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS.
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