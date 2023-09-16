https://uz.sputniknews.ru/20230916/zelenskomu-soobschili-ujasayuschie-novosti-s-fronta-39034497.html

Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Американский экс-разведчик: ВСУ всеми силами пытаются протянуть время до начала сезона дождей.

2023-09-16T17:20+0500

2023-09-16T17:20+0500

2023-09-16T17:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.По словам Риттера, такая тактика несет в себе огромные риски для ВСУ, поскольку армия может потерять еще больше солдат. Кроме того, Вооруженные силы России не пойдут на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как умеют отлично воевать даже в таких условиях. Все это неминуемо приведет к падению украинской армии.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Ранее Sputnik сообщал о том, что украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ.

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