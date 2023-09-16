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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230916/zelenskomu-soobschili-ujasayuschie-novosti-s-fronta-39034497.html
Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
Американский экс-разведчик: ВСУ всеми силами пытаются протянуть время до начала сезона дождей.
2023-09-16T17:20+0500
2023-09-16T17:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
украина
россия
вооруженные силы
всу
владимир путин
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.По словам Риттера, такая тактика несет в себе огромные риски для ВСУ, поскольку армия может потерять еще больше солдат. Кроме того, Вооруженные силы России не пойдут на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как умеют отлично воевать даже в таких условиях. Все это неминуемо приведет к падению украинской армии.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Ранее Sputnik сообщал о том, что украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ.
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в мире украина россия владимир путин спецоперация вооруженные силы всу
в мире украина россия владимир путин спецоперация вооруженные силы всу

Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

17:20 16.09.2023
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Американский экс-разведчик: ВСУ всеми силами пытаются протянуть время до начала сезона дождей.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
"Украина несет невосполнимые потери. Рано или поздно ее ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия", – сказал он в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
По словам Риттера, такая тактика несет в себе огромные риски для ВСУ, поскольку армия может потерять еще больше солдат. Кроме того, Вооруженные силы России не пойдут на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как умеют отлично воевать даже в таких условиях. Все это неминуемо приведет к падению украинской армии.
"ВСУ истощат свои резервы к концу октября", – прогнозирует экс- разведчик.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Ранее Sputnik сообщал о том, что украинский военком нечаянно проговорился о потерях ВСУ.
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