https://uz.sputniknews.ru/20230918/okonchaniye-konflikt-ukraina-ssha-prognoz-39059579.html
В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
Экс-разведчик ВС США: Россия выдвинет свои условия мира на Украине.
2023-09-18T12:27+0500
2023-09-18T12:27+0500
2023-09-18T12:38+0500
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владимир путин
владимир зеленский
в мире
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые продиктует Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-разведчика ВС США Скотта Риттера.По прогнозам Риттера, Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать тот факт, что ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров президентом РФ. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери. Ранее в США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ.
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в мире россия украина всу спецоперация нато сша владимир путин владимир зеленский
в мире россия украина всу спецоперация нато сша владимир путин владимир зеленский
В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
12:27 18.09.2023 (обновлено: 12:38 18.09.2023)
Экс-разведчик ВС США: Россия выдвинет свои условия мира на Украине.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые продиктует Россия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-разведчика ВС США Скотта Риттера.
"Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует", — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
По прогнозам Риттера, Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать тот факт, что ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров президентом РФ. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
Ранее в США раскрыли
, что Россия готовит для ВСУ.