https://uz.sputniknews.ru/20230918/okonchaniye-konflikt-ukraina-ssha-prognoz-39059579.html

В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Экс-разведчик ВС США: Россия выдвинет свои условия мира на Украине.

2023-09-18T12:27+0500

2023-09-18T12:27+0500

2023-09-18T12:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

спецоперация

нато

сша

владимир путин

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/12/39059371_0:0:638:359_1920x0_80_0_0_8ea2fd04b74229f7cc743b4121465d9e.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые продиктует Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-разведчика ВС США Скотта Риттера.По прогнозам Риттера, Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать тот факт, что ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров президентом РФ. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери. Ранее в США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире россия украина всу спецоперация нато сша владимир путин владимир зеленский