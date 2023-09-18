https://uz.sputniknews.ru/20230918/rossiya-plany-vsu-ssha-prognoz-39054133.html
В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ
В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ
Экс-агент ЦРУ: Россия сильно ударит по ВСУ, после того, как истощит силы Киева
2023-09-18T09:33+0500
2023-09-18T09:33+0500
2023-09-18T09:36+0500
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.По словам эксперта, у Киева уже нет необходимого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотели бы западные политики. Вместе с тем, у украинского руководства отсутствуют денежные средства для продолжения столь интенсивных боевых действий.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://uz.sputniknews.ru/20230917/lavrov-ssha-ukraina-voyna-protiv-rossii-39045237.html
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в мире цру всу спецоперация киев владимир путин нато
в мире цру всу спецоперация киев владимир путин нато
В США раскрыли, что Россия готовит для ВСУ
09:33 18.09.2023 (обновлено: 09:36 18.09.2023)
Экс-агент ЦРУ: Россия сильно ударит по ВСУ, после того, как истощит силы Киева.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Россия нанесет мощный удар по ВСУ, как только истощит возможности украинской армии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
"У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар", — спрогнозировал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам эксперта, у Киева уже нет необходимого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотели бы западные политики. Вместе с тем, у украинского руководства отсутствуют денежные средства для продолжения столь интенсивных боевых действий.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.