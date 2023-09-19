https://uz.sputniknews.ru/20230919/kak-v-eaes-boryutsya-s-poddelkami-39098951.html

Как в ЕАЭС борются с подделками?

Как в ЕАЭС борются с подделками?

За прошлый год количество изъятого контрафакта оказался ниже, чем за последние годы.

2023-09-19T15:09+0500

2023-09-19T15:09+0500

2023-09-19T16:19+0500

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контрафакт

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. За прошлый год на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выявили более 6 тыс. правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и изъяли почти 9 млн. единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Объем контрафакта в минувшем году оказался ниже, чем в предыдущие годы, и это связано с усилиями государств ЕАЭС в борьбе с нелегальными товарами, считают в ЕЭК.Для борьбы с подделками в ЕАЭС применяют новые меры: электронную маркировку и отслеживание товаров, блокировку интернет-ресурсов, запуск единого таможенного реестра в раках союза и другие. Из перспективных технологий можно также отметить запуск региональной системы регистрации товарных знаков, создание поискового онлайн-сервиса объектов интеллектуальной собственности. Это позволит отслеживать движение товаров внутри Союза и продукции, поступающей из-за рубежа. ЕЭК уже подготовила проект соглашения в рамках ЕАЭС, которое будет предусматривать новые эффективные инструменты борьбы с контрафактом в сети Интернет.Новые идеи и предложения по борьбе с контрафактом представители стран-участниц ЕАЭС и других государств обсудят в ходе Международного форума "Антиконтрафакт — 2023", который пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 октября.

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