https://uz.sputniknews.ru/20230919/kak-v-eaes-boryutsya-s-poddelkami-39098951.html
Как в ЕАЭС борются с подделками?
Как в ЕАЭС борются с подделками?
За прошлый год количество изъятого контрафакта оказался ниже, чем за последние годы.
2023-09-19T15:09+0500
2023-09-19T15:09+0500
2023-09-19T16:19+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
еэк
контрафакт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1231/58/12315875_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de7550cbc9368eba0c7542d8e2f75f77.jpg
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. За прошлый год на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выявили более 6 тыс. правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и изъяли почти 9 млн. единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Объем контрафакта в минувшем году оказался ниже, чем в предыдущие годы, и это связано с усилиями государств ЕАЭС в борьбе с нелегальными товарами, считают в ЕЭК.Для борьбы с подделками в ЕАЭС применяют новые меры: электронную маркировку и отслеживание товаров, блокировку интернет-ресурсов, запуск единого таможенного реестра в раках союза и другие. Из перспективных технологий можно также отметить запуск региональной системы регистрации товарных знаков, создание поискового онлайн-сервиса объектов интеллектуальной собственности. Это позволит отслеживать движение товаров внутри Союза и продукции, поступающей из-за рубежа. ЕЭК уже подготовила проект соглашения в рамках ЕАЭС, которое будет предусматривать новые эффективные инструменты борьбы с контрафактом в сети Интернет.Новые идеи и предложения по борьбе с контрафактом представители стран-участниц ЕАЭС и других государств обсудят в ходе Международного форума "Антиконтрафакт — 2023", который пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 октября.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1231/58/12315875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_755100ad3491c1f9532c2ff7f8599e2f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк контрафакт хищение интеллектуальной собственности контрабанда меры по борьбе
евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк контрафакт хищение интеллектуальной собственности контрабанда меры по борьбе
Как в ЕАЭС борются с подделками?
15:09 19.09.2023 (обновлено: 16:19 19.09.2023)
За прошлый год количество изъятого контрафакта оказался ниже, чем за последние годы.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
За прошлый год на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выявили более 6 тыс. правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и изъяли почти 9 млн. единиц контрафактной продукции, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Объем контрафакта в минувшем году оказался ниже, чем в предыдущие годы, и это связано с усилиями государств ЕАЭС в борьбе с нелегальными товарами, считают в ЕЭК.
"Традиционно лидирующие позиции по контрафактности в государствах — членах Союза занимают одежда и обувь люксовых брендов. Особую озабоченность у нас вызывает контрафакт детских игрушек, запчастей для автомобилей и фармацевтической продукции", — сказала в эфире программы "Евразийский мост" МТРК "Мир" заместитель директора Департамента развития предпринимательства ЕЭК Нуржамал Ильясова.
Для борьбы с подделками в ЕАЭС применяют новые меры: электронную маркировку и отслеживание товаров, блокировку интернет-ресурсов, запуск единого таможенного реестра в раках союза и другие.
Из перспективных технологий можно также отметить запуск региональной системы регистрации товарных знаков, создание поискового онлайн-сервиса объектов интеллектуальной собственности. Это позволит отслеживать движение товаров внутри Союза и продукции, поступающей из-за рубежа.
ЕЭК уже подготовила проект соглашения в рамках ЕАЭС, которое будет предусматривать новые эффективные инструменты борьбы с контрафактом в сети Интернет.
Новые идеи и предложения по борьбе с контрафактом представители стран-участниц ЕАЭС и других государств обсудят в ходе Международного форума "Антиконтрафакт — 2023", который пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 октября.