С нетерпением ждем вас в Узбекистане — Мирзиёев встретился с соотечественниками в США
09:43 19.09.2023 (обновлено: 11:11 19.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с соотечественниками
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана выступил с рядом инициатив для укрепления связей с соотечественниками, поддержки деятельности их общественных объединений.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев встретился с группой соотечественников, проживающих и работающих в США, а также со стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди", которые обучаются в ведущих американских вузах, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с соотечественниками
Президент Узбекистана встретился с соотечественниками
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава нашего государства рассказал о стратегии развития Нового Узбекистана, обратил внимание на огромный потенциал соотечественников для содействия модернизации нашей страны", — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил вклад соотечественников и диаспоральных организаций в развитие узбекско-американского сотрудничества.
Также президент Узбекистана высказал ряд инициатив для укрепления связей с соотечественниками, поддержки деятельности их общественных объединений. В частности, речь шла о содействии в организации курсов узбекского языка за рубежом, разработке специальных турпакетов для посещения соотечественниками исторических городов Узбекистана.
"Мы стремимся сделать так, чтобы результаты проводимых нами преобразований в образовании, здравоохранении, экономике, ощущались в жизни каждого нашего соотечественника. И нам необходимо создать все условия, чтобы и вы, высококлассные специалисты, получившие образование за рубежом и опыт работы в крупных компаниях, могли вернуться и принять со своим потенциалом участие в строительстве нового Узбекистана… С нетерпением ждем вас в Узбекистане", — сказал Мирзиёев.
В свою очередь, соотечественники подчеркнули свою готовность внести достойный вклад в развитие Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана