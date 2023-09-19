https://uz.sputniknews.ru/20230919/mirziyoyev-sootechestvenniki-vstrecha-ssha-39080394.html

С нетерпением ждем вас в Узбекистане — Мирзиёев встретился с соотечественниками в США

С нетерпением ждем вас в Узбекистане — Мирзиёев встретился с соотечественниками в США

Глава Узбекистана выступил с рядом инициатив для укрепления связей с соотечественниками, поддержки деятельности их общественных объединений.

2023-09-19T09:43+0500

2023-09-19T09:43+0500

2023-09-19T11:11+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сша

нью-йорк

встреча

соотечественники

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев встретился с группой соотечественников, проживающих и работающих в США, а также со стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди", которые обучаются в ведущих американских вузах, сообщает пресс-служба президента. Мирзиёев отметил вклад соотечественников и диаспоральных организаций в развитие узбекско-американского сотрудничества.Также президент Узбекистана высказал ряд инициатив для укрепления связей с соотечественниками, поддержки деятельности их общественных объединений. В частности, речь шла о содействии в организации курсов узбекского языка за рубежом, разработке специальных турпакетов для посещения соотечественниками исторических городов Узбекистана.В свою очередь, соотечественники подчеркнули свою готовность внести достойный вклад в развитие Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20230919/mirziyoyev-glava-mvf-vstrecha-ssha-39077595.html

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