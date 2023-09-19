https://uz.sputniknews.ru/20230919/rossiya-ispytaniya-patron-giperzvuk-39083649.html
В России начали тестировать гиперзвуковой снайперский патрон
В России начали тестировать гиперзвуковой снайперский патрон
После того, как определят массу серийного изделия, в перспективе его скорость может превысить 1 500 м/с.
2023-09-19T11:01+0500
2023-09-19T11:01+0500
2023-09-19T11:36+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе сможет развивать скорость свыше 1 500 м/с, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева.Также Лобаев добавил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости.По словам оружейника, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона, поскольку нужно было наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, так как ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров, способные пробивать любые средства индивидуальной защиты.Для справки: Lobaev Arms – единственное частное оружейное предприятие в России. На сегодняшний день оно занимается разработкой и выпуском сверхточных дальнобойных винтовок.
https://uz.sputniknews.ru/20230918/svo-ispytaniya-drona-kamikadze-bas-80-39071431.html
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россия патрон испытания безопасность технологии всу спецоперация
россия патрон испытания безопасность технологии всу спецоперация
В России начали тестировать гиперзвуковой снайперский патрон
11:01 19.09.2023 (обновлено: 11:36 19.09.2023)
После того, как определят массу серийного изделия, в перспективе его скорость может превысить 1 500 м/с.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе сможет развивать скорость свыше 1 500 м/с, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева.
"Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания", — рассказал он.
Также Лобаев добавил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости.
"Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", — объяснил специалист.
По словам оружейника, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона, поскольку нужно было наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, так как ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров, способные пробивать любые средства индивидуальной защиты.
Для справки: Lobaev Arms – единственное частное оружейное предприятие в России. На сегодняшний день оно занимается разработкой и выпуском сверхточных дальнобойных винтовок.