https://uz.sputniknews.ru/20230919/rossiya-ispytaniya-patron-giperzvuk-39083649.html

В России начали тестировать гиперзвуковой снайперский патрон

В России начали тестировать гиперзвуковой снайперский патрон

После того, как определят массу серийного изделия, в перспективе его скорость может превысить 1 500 м/с.

2023-09-19T11:01+0500

2023-09-19T11:01+0500

2023-09-19T11:36+0500

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ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе сможет развивать скорость свыше 1 500 м/с, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева.Также Лобаев добавил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости.По словам оружейника, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона, поскольку нужно было наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, так как ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров, способные пробивать любые средства индивидуальной защиты.Для справки: Lobaev Arms – единственное частное оружейное предприятие в России. На сегодняшний день оно занимается разработкой и выпуском сверхточных дальнобойных винтовок.

https://uz.sputniknews.ru/20230918/svo-ispytaniya-drona-kamikadze-bas-80-39071431.html

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