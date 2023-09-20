https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoyev-bayden-vstrecha-nyu-york-39122906.html

Мирзиёев встретился с Байденом — о чем говорили президенты

Мирзиёев встретился с Байденом — о чем говорили президенты

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

2023-09-20T10:06+0500

2023-09-20T10:06+0500

2023-09-20T10:06+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

президент сша

джо байден

генеральная ассамблея оон

встреча

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Накануне, в рамках мероприятий 78-й сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба президента РУз.Стороны положительно оценили итоги двусторонних встреч с деловым сообществом и бизнес-форума, прошедшего накануне визита Мирзиёева в США.Речь шла о реализации проектов практического сотрудничества с ведущими американскими компаниями и банками, продолжении конструктивного взаимодействия в сфере прав человека, гендерного равенства и других направлениях.Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1".

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