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https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoyev-bayden-vstrecha-nyu-york-39122906.html
Мирзиёев встретился с Байденом — о чем говорили президенты
Мирзиёев встретился с Байденом — о чем говорили президенты
Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
2023-09-20T10:06+0500
2023-09-20T10:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
президент сша
джо байден
генеральная ассамблея оон
встреча
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Накануне, в рамках мероприятий 78-й сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба президента РУз.Стороны положительно оценили итоги двусторонних встреч с деловым сообществом и бизнес-форума, прошедшего накануне визита Мирзиёева в США.Речь шла о реализации проектов практического сотрудничества с ведущими американскими компаниями и банками, продолжении конструктивного взаимодействия в сфере прав человека, гендерного равенства и других направлениях.Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1".
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политика шавкат мирзиёев джо байден президент узбекистана президент сша встреча генеральная ассамблея оон политика
политика шавкат мирзиёев джо байден президент узбекистана президент сша встреча генеральная ассамблея оон политика

Мирзиёев встретился с Байденом — о чем говорили президенты

10:06 20.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и США обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и США обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Накануне, в рамках мероприятий 78-й сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба президента РУз.
"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Президент США подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также курса проводимых необратимых реформ в Новом Узбекистане", — говорится в сообщении.
Стороны положительно оценили итоги двусторонних встреч с деловым сообществом и бизнес-форума, прошедшего накануне визита Мирзиёева в США.
Речь шла о реализации проектов практического сотрудничества с ведущими американскими компаниями и банками, продолжении конструктивного взаимодействия в сфере прав человека, гендерного равенства и других направлениях.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1".
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