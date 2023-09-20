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https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoyev-sammit-nyu-york-39121624.html
Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили
Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили
В мероприятии также участвовали Президент Соединенных Штатов Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.
2023-09-20T08:36+0500
2023-09-20T09:39+0500
политика
президент узбекистана
нью-йорк
саммит
сша
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сотрудничество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В соответствии с программой пребывания Нью-Йорке Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате "С5+1", сообщает пресс-служба президента.Речь шла о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества, "зеленого" развития, обеспечении энергетической безопасности и внедрении возобновляемых источников энергии, взаимодействии в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.По мнению участников, созданный восемь лет назад в Самарканде формат "С5+1" стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами ЦА и США.Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого взаимодействия. По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США.
https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoev-oon-genassambleya-rech-39118520.html
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политика президент узбекистана шавкат мирзиёев нью-йорк саммит сотрудничество
политика президент узбекистана шавкат мирзиёев нью-йорк саммит сотрудничество

Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили

08:36 20.09.2023 (обновлено: 09:39 20.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате С5+1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В мероприятии также приняли участие Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В соответствии с программой пребывания Нью-Йорке Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате "С5+1", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате С5+1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества, "зеленого" развития, обеспечении энергетической безопасности и внедрении возобновляемых источников энергии, взаимодействии в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.
По мнению участников, созданный восемь лет назад в Самарканде формат "С5+1" стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами ЦА и США.
Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого взаимодействия.

"Были обозначены такие имеющие стратегическое значение для развития всего региона приоритетные направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение "зеленой повестки", обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане", — говорится в сообщении.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США.
Шавкат Мирзиёев на сессии Генеральной ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
Мирзиёев выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — инициативы президента
09:25
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