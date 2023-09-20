https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoyev-sammit-nyu-york-39121624.html

Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили

Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили

В мероприятии также участвовали Президент Соединенных Штатов Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

2023-09-20T08:36+0500

2023-09-20T08:36+0500

2023-09-20T09:39+0500

политика

президент узбекистана

нью-йорк

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сотрудничество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В соответствии с программой пребывания Нью-Йорке Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате "С5+1", сообщает пресс-служба президента.Речь шла о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества, "зеленого" развития, обеспечении энергетической безопасности и внедрении возобновляемых источников энергии, взаимодействии в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.По мнению участников, созданный восемь лет назад в Самарканде формат "С5+1" стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами ЦА и США.Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого взаимодействия. По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США.

https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoev-oon-genassambleya-rech-39118520.html

нью-йорк

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