Мирзиёев участвовал в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"— что обсудили
08:36 20.09.2023 (обновлено: 09:39 20.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии также приняли участие Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В соответствии с программой пребывания Нью-Йорке Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки в формате "С5+1", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран ЦА и США в формате "С5+1"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества, "зеленого" развития, обеспечении энергетической безопасности и внедрении возобновляемых источников энергии, взаимодействии в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.
По мнению участников, созданный восемь лет назад в Самарканде формат "С5+1" стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами ЦА и США.
Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого взаимодействия.
"Были обозначены такие имеющие стратегическое значение для развития всего региона приоритетные направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение "зеленой повестки", обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США.