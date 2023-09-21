https://uz.sputniknews.ru/20230921/eaes-vzaimnye-investitsii-39174593.html

Между странами ЕАЭС растет объем взаимных прямых инвестиций

Между странами ЕАЭС растет объем взаимных прямых инвестиций

Основным инвестором в Евразийском экономическом союзе по-прежнему остается Россия. 21.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-21T16:32+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Взаимные прямые инвестиции между странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) продолжают расти. Это следует из статистики за первый квартал 2023 года, опубликованной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Так, I квартале взаимные прямые инвестиции в странах Союза уже составили 64,3% от уровня всего 2022 года: за весь 2022-й объем взаимных инвестиций оценивался в $1 млрд 967,3 млн, а только за один I квартал этого года в $1 млрд 265 млн."Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний и акции инвестиционных фондов", - говорится в отчете ЕЭК.При этом, самым большим инвестором по-прежнему остается Россия, она за первый квартал этого года вложила в страны-партнеры почти $1 млрд 94 млн (86%). Большая часть инвестиций в Союзе идет в Беларусь - на нее приходится $564,2 млн (45).Растут и прямые инвестиции самих стран Союза в другие страны по всему миру. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Армения увеличила инвестиции за рубеж в 1,5 раза, Беларусь – в 25 раз, Казахстан – в 2 раза. В Кыргызстане инвестиции сократились на 58%, сообщили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20230920/integratsiya-eaes-tseli-ustoychivogo-razvitiya-eek-39136712.html

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