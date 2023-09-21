https://uz.sputniknews.ru/20230921/gpostradavshiye-turtsiya-zemletryaseniye-poyezdka-uzbekistan-39167048.html
Граждане Турции, пострадавшие при землетрясении, приехали в Узбекистан
Граждане Турции, пострадавшие при землетрясении, приехали в Узбекистан
Шавкат Мирзиёев пригласил пожилых людей этой страны посетить республику, чтобы они смогли отдохнуть и поправить здоровье.
2023-09-21T13:14+0500
2023-09-21T13:14+0500
2023-09-21T13:38+0500
узбекистан
турция
пожилые люди
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
оздоровление
отдых
туризм
общество
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Группа пожилых людей из регионов Турции, пострадавших от землетрясений, приехала в Узбекистан, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области.Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств в Анкаре в марте текущего года пригласил пострадавших от серии землетрясений в Турции, в первую очередь, пожилых людей и молодежь, посетить Узбекистан.Для гостей создали все условия для восстановления здоровья и организации содержательного досуга. Они путешествуют по древним городам Узбекистана — Самарканду, Бухаре, Ургенчу, Хиве. В программе поездки также посещение мест поклонения, лечение в санатории и отдых на горнолыжном курорте в Ташкентской области.Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай.
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узбекистан турция шавкат мирзиёев президент узбекистана оздоровление отдых туризм общество
узбекистан турция шавкат мирзиёев президент узбекистана оздоровление отдых туризм общество
Граждане Турции, пострадавшие при землетрясении, приехали в Узбекистан
13:14 21.09.2023 (обновлено: 13:38 21.09.2023)
Шавкат Мирзиёев пригласил пожилых людей этой страны посетить республику, чтобы они смогли отдохнуть и поправить здоровье.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Группа пожилых людей из регионов Турции, пострадавших от землетрясений, приехала в Узбекистан, сообщает пресс-служба
администрации Ташкентской области.
Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств в Анкаре в марте текущего года пригласил пострадавших от серии землетрясений в Турции, в первую очередь, пожилых людей и молодежь, посетить Узбекистан.
Для гостей создали все условия для восстановления здоровья и организации содержательного досуга.
Они путешествуют по древним городам Узбекистана — Самарканду, Бухаре, Ургенчу, Хиве. В программе поездки также посещение мест поклонения, лечение в санатории и отдых на горнолыжном курорте в Ташкентской области.
Ранее Sputnik
сообщал, что Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай.