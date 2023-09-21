https://uz.sputniknews.ru/20230921/gpostradavshiye-turtsiya-zemletryaseniye-poyezdka-uzbekistan-39167048.html

Граждане Турции, пострадавшие при землетрясении, приехали в Узбекистан

Граждане Турции, пострадавшие при землетрясении, приехали в Узбекистан

Шавкат Мирзиёев пригласил пожилых людей этой страны посетить республику, чтобы они смогли отдохнуть и поправить здоровье.

2023-09-21T13:14+0500

2023-09-21T13:14+0500

2023-09-21T13:38+0500

узбекистан

турция

пожилые люди

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

оздоровление

отдых

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Группа пожилых людей из регионов Турции, пострадавших от землетрясений, приехала в Узбекистан, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области.Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередного саммита Организации тюркских государств в Анкаре в марте текущего года пригласил пострадавших от серии землетрясений в Турции, в первую очередь, пожилых людей и молодежь, посетить Узбекистан.Для гостей создали все условия для восстановления здоровья и организации содержательного досуга. Они путешествуют по древним городам Узбекистана — Самарканду, Бухаре, Ургенчу, Хиве. В программе поездки также посещение мест поклонения, лечение в санатории и отдых на горнолыжном курорте в Ташкентской области.Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай.

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