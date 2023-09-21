https://uz.sputniknews.ru/20230921/lavrov-otvetstvennost-razval-ukraina-zapad-39158836.html
Западные страны несут ответственность за развал Украины — Лавров
Западные страны несут ответственность за развал Украины — Лавров
Глава МИД РФ на Совбезе ООН возложил вину за развал Украины на сорвавший Минские соглашения Запад.
2023-09-21T11:06+0500
2023-09-21T11:06+0500
2023-09-21T12:18+0500
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заявление
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас многие делают вид, что забыли смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.Глава российского МИД указал, что со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса они избегают.Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он. Кроме того, он затронул тему глобальных рисков. По словам Лаврова, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН. Напомним, что в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
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спецоперация совет безопасности оон сергей лавров заявление запад украина мид рф сша в мире
Западные страны несут ответственность за развал Украины — Лавров
11:06 21.09.2023 (обновлено: 12:18 21.09.2023)
Глава МИД РФ на Совбезе ООН возложил вину за развал Украины на сорвавший Минские соглашения Запад.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik
. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас многие делают вид, что забыли смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.
"Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД указал, что со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса они избегают.
"...О том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН — прим. ред.), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет", — отметил дипломат.
Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.
"Если США так заинтересованы, то, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет был отменен", — сказал Лавров главе Госдепа Энтони Блинкену.
Кроме того, он затронул тему глобальных рисков. По словам Лаврова, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН.
Напомним, что в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.