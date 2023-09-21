https://uz.sputniknews.ru/20230921/lavrov-otvetstvennost-razval-ukraina-zapad-39158836.html

Западные страны несут ответственность за развал Украины — Лавров

Западные страны несут ответственность за развал Украины — Лавров

Глава МИД РФ на Совбезе ООН возложил вину за развал Украины на сорвавший Минские соглашения Запад.

2023-09-21T11:06+0500

2023-09-21T11:06+0500

2023-09-21T12:18+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

совет безопасности оон

заседание

сергей лавров

заявление

запад

украина

мид рф

сша

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас многие делают вид, что забыли смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с остальной частью бывшей советской республики при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.Глава российского МИД указал, что со стороны оппонентов России все чаще звучат лозунги о вторжении, агрессии и аннексии, при этом дискуссий о глубинных причинах нынешнего кризиса они избегают.Что касается переговоров, то Москва, как напомнил министр, не отказывается от них, о чем не раз говорил Владимир Путин. Началу диалога препятствует декрет президента Украины Владимира Зеленского, добавил он. Кроме того, он затронул тему глобальных рисков. По словам Лаврова, Россия стремится купировать их и направить в мирное русло, поэтому настаивает на уважении и выполнении в полном объеме всех положений Устава ООН. Напомним, что в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

https://uz.sputniknews.ru/20230917/lavrov-ssha-ukraina-voyna-protiv-rossii-39045237.html

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