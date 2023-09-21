https://uz.sputniknews.ru/20230921/rossiya-unichtojeniye-punkt-snabjeniye-vsu-kupyansk-39161606.html

Российские войска уничтожили пункт снабжения ВСУ боеприпасами под Купянском

Российские войска уничтожили пункт снабжения ВСУ боеприпасами под Купянском

Военнослужащие РФ ликвидировали пункт боепитания ВСУ под Синьковкой.

2023-09-21T11:36+0500

2023-09-21T11:36+0500

2023-09-21T12:22+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за нее начались еще в августе и продолжаются до сих пор.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на Купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления". Для справки: Пунктом боепитания считается место, где солдатам выдают боеприпасы. Обычно он находится в тылу на удалении от исходного рубежа (до 10 км).

https://uz.sputniknews.ru/20230920/novyy-bespilotnik-lantset-39152459.html

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