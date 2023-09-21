https://uz.sputniknews.ru/20230921/ssha-peredacha-ukraina-voyennaya-pomosch-39168337.html

США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем — СМИ

США не передадут Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем — СМИ

Позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.

2023-09-21T13:32+0500

2023-09-21T13:32+0500

2023-09-21T14:52+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Украина не получит в обозримом будущем от США выпрашиваемые ею оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости со ссылкой на пентагоновского корреспондента телеканала Fox News Лукаса Томлинсона. В четверг Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского и, по данным СМИ, готовит для него очередной крупный пакет военной помощи. Представитель Пентагона сказал РИА Новости, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.Американские СМИ в последнее время писали, что стороны близки к договоренности о передаче украинцам ATACMS — оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться РСЗО HIMARS на дальность порядка 300 километров.Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила $44,4 млрд, а с начала российской специальной военной операции — более $43,7 млрд.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Также он заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://uz.sputniknews.ru/20230915/ssha-kontrnastupleniye-vsu-mneniye-38986045.html

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