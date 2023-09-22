https://uz.sputniknews.ru/20230922/39193868.html

Российская армия уничтожила центр подготовки диверсантов ВСУ

Российская армия уничтожила центр подготовки диверсантов ВСУ

В атаке задействовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.

2023-09-22T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Российские военнослужащие ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Сообщается, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Координаты инфраструктуры, в министерстве не уточнили.Кроме того, в результате боевых действий ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45. Также за сутки расчеты ПВО сбили 5 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 4 снаряда РСЗО HIMARS и 1 противолодочную ракету HARM, уничтожили 75 беспилотников.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские войска уничтожили пункт снабжения ВСУ боеприпасами под Купянском.

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