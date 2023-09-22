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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230922/39193868.html
Российская армия уничтожила центр подготовки диверсантов ВСУ
Российская армия уничтожила центр подготовки диверсантов ВСУ
В атаке задействовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.
2023-09-22T11:00+0500
2023-09-22T11:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Российские военнослужащие ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Сообщается, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Координаты инфраструктуры, в министерстве не уточнили.Кроме того, в результате боевых действий ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45. Также за сутки расчеты ПВО сбили 5 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 4 снаряда РСЗО HIMARS и 1 противолодочную ракету HARM, уничтожили 75 беспилотников.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские войска уничтожили пункт снабжения ВСУ боеприпасами под Купянском.
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спецоперация всу россия в мире безопасность украина

Российская армия уничтожила центр подготовки диверсантов ВСУ

11:00 22.09.2023 (обновлено: 11:05 22.09.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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В атаке задействовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Российские военнослужащие ударили ракетами воздушного базирования по центрам разведки и подготовки диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в атаке также были задействованы беспилотники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", — указали в сводке ведомства.
Сообщается, что "цели удара достигнуты, все объекты поражены". Координаты инфраструктуры, в министерстве не уточнили.
Кроме того, в результате боевых действий ВСУ на Запорожском направлении составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, на Донецком — свыше 300 человек, на Купянском — до 20, на Краснолиманском — более 75, на Южнодонецком — до 110, на Херсонском — более 45.
Также за сутки расчеты ПВО сбили 5 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 4 снаряда РСЗО HIMARS и 1 противолодочную ракету HARM, уничтожили 75 беспилотников.
Ранее Sputnik сообщал о том, что российские войска уничтожили пункт снабжения ВСУ боеприпасами под Купянском.
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