https://uz.sputniknews.ru/20230923/solntsepeki-udar-jivaya-sila-vsu-39237700.html

"Солнцепеки" ударили по скоплению живой силы ВСУ

"Солнцепеки" ударили по скоплению живой силы ВСУ

"Солнцепеки" поразили ВСУ в трех населенных пунктах — в Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке.

2023-09-23T10:51+0500

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2023-09-23T10:51+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.По словам начальника пресс-центра группировки "Юг", средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР.Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.Начальник пресс-центра также добавил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.

https://uz.sputniknews.ru/20230922/39193868.html

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