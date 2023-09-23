https://uz.sputniknews.ru/20230923/solntsepeki-udar-jivaya-sila-vsu-39237700.html
"Солнцепеки" ударили по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" ударили по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" поразили ВСУ в трех населенных пунктах — в Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке.
2023-09-23T10:51+0500
2023-09-23T10:51+0500
2023-09-23T10:51+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.По словам начальника пресс-центра группировки "Юг", средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР.Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.Начальник пресс-центра также добавил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.
https://uz.sputniknews.ru/20230922/39193868.html
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спецоперация россия украина всу безопасность вооружение в мире
спецоперация россия украина всу безопасность вооружение в мире
"Солнцепеки" ударили по скоплению живой силы ВСУ
"Солнцепеки" поразили ВСУ в трех населенных пунктах — в Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли поражение по скоплениям украинских войск на Донецком направлении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.
"Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке", — сказал он.
По словам начальника пресс-центра группировки "Юг", средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Отрадовка ДНР.
"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.
Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотных бригад, 37-й бригады морской пехоты ВСУ.
Начальник пресс-центра также добавил, что российские бойцы уничтожили эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское, два склада вооружения, два пункта управления, а также нанесли поражение живой силе и военной технике.