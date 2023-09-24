https://uz.sputniknews.ru/20230924/otravleniye-detey-v-chuste-ugolovnoe-delo-39257343.html

По факту отравления детей в Чусте завели уголовное дело

По факту отравления детей в Чусте завели уголовное дело

Генпрокуратура Узбекистана ведет расследование произошедшего.

2023-09-24T14:06+0500

2023-09-24T14:06+0500

2023-09-24T14:46+0500

узбекистан

общество

наманганская область

дети

отравление

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. По факту отравления детей в Наманганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале.Ранее больницу, где лечатся пострадавшие дети, посетила помощник президента Саида Мирзиёева.Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент глубоко озабочен сложившейся ситуацией и взял ее под личный контроль.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.

узбекистан

наманганская область

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