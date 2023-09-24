https://uz.sputniknews.ru/20230924/otravleniye-detey-v-chuste-ugolovnoe-delo-39257343.html
По факту отравления детей в Чусте завели уголовное дело
По факту отравления детей в Чусте завели уголовное дело
Генпрокуратура Узбекистана ведет расследование произошедшего.
2023-09-24T14:06+0500
2023-09-24T14:06+0500
2023-09-24T14:46+0500
узбекистан
общество
наманганская область
дети
отравление
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. По факту отравления детей в Наманганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале.Ранее больницу, где лечатся пострадавшие дети, посетила помощник президента Саида Мирзиёева.Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент глубоко озабочен сложившейся ситуацией и взял ее под личный контроль.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
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узбекистан общество наманганская область чуст дети отравление препаратом йода антиструмин генеральная прокуратура уголовное дело
узбекистан общество наманганская область чуст дети отравление препаратом йода антиструмин генеральная прокуратура уголовное дело
По факту отравления детей в Чусте завели уголовное дело
14:06 24.09.2023 (обновлено: 14:46 24.09.2023)
Генпрокуратура Узбекистана ведет расследование произошедшего.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik
. По факту отравления детей в Наманганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов в своем Telegram-канале
.
"По факту отравления детей в Наманганской области возбуждено уголовное дело по статье 257−1 (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса. Ведётся следствие", — говорится в сообщении.
Ранее больницу, где лечатся пострадавшие дети, посетила
помощник президента Саида Мирзиёева.
Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил
, что президент глубоко озабочен сложившейся ситуацией и взял ее под личный контроль.
Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.
По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.
Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".
Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.
20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.
Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.