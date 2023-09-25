https://uz.sputniknews.ru/20230925/su-34-udary-vsu-krasnyy-liman-39270925.html
Су-34 разбомбили командные пункты и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении
Су-34 разбомбили командные пункты и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.
2023-09-25T09:26+0500
2023-09-25T09:26+0500
2023-09-25T09:26+0500
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также в Минобороны добавили, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью и с большой высоты уничтожать укрепленные сооружения и технику противника.Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.В связи с этим источник РИА Новости уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.Для справки: Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Используется для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяют Воздушно-космические силы РФ в зоне СВО.
https://uz.sputniknews.ru/20230915/rossiya-istrebiteli-osnascheniye-voyna-nato-38982686.html
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спецоперация в мире всу россия украина вооружение безопасность
спецоперация в мире всу россия украина вооружение безопасность
Су-34 разбомбили командные пункты и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.
Также в Минобороны добавили, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью и с большой высоты уничтожать укрепленные сооружения и технику противника.
Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.
В связи с этим источник РИА Новости уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.
Для справки: Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Используется для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяют Воздушно-космические силы РФ в зоне СВО.