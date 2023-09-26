https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html
ЕАЭС: главные факты — инфографика
ЕАЭС: главные факты — инфографика
Евразийский экономический союз становится все более важным игроком на глобальной экономической арене. Объединяет он основных участников и страны-наблюдатели и международных партнеров. Главное о ЕАЭС - в инфографике Sputnik.
2023-09-26T14:29+0500
2023-09-26T14:29+0500
2023-09-26T14:29+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
еаэс
армения
беларусь
казахстан
кыргызстан
россия
узбекистан
китай
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Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году. Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политикуЦель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика
армения
беларусь
казахстан
россия
узбекистан
вьетнам
сингапур
куба
молдова
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инфографика, еаэс, армения, беларусь, казахстан, кыргызстан, россия, узбекистан, китай, вьетнам, сингапур, иран, куба, молдова, инфографика
инфографика, еаэс, армения, беларусь, казахстан, кыргызстан, россия, узбекистан, китай, вьетнам, сингапур, иран, куба, молдова, инфографика
ЕАЭС: главные факты — инфографика
Евразийский экономический союз становится все более важным игроком на глобальной экономической арене. Объединяет он не только основных участников, но и страны-наблюдатели и международных партнеров. Главное о ЕАЭС - в инфографике Sputnik.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.
Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политику
Цель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.