https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html

ЕАЭС: главные факты — инфографика

ЕАЭС: главные факты — инфографика

Евразийский экономический союз становится все более важным игроком на глобальной экономической арене. Объединяет он основных участников и страны-наблюдатели и международных партнеров. Главное о ЕАЭС - в инфографике Sputnik.

2023-09-26T14:29+0500

2023-09-26T14:29+0500

2023-09-26T14:29+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

еаэс

армения

беларусь

казахстан

кыргызстан

россия

узбекистан

китай

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Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции. Учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе в 2014 году. Основные принципы интеграции в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Страны-участницы также проводят скоординированную или единую экономическую политикуЦель объединения — всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения.С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика

армения

беларусь

казахстан

россия

узбекистан

вьетнам

сингапур

куба

молдова

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инфографика, еаэс, армения, беларусь, казахстан, кыргызстан, россия, узбекистан, китай, вьетнам, сингапур, иран, куба, молдова, инфографика