https://uz.sputniknews.ru/20230927/eaes-edinye-pravila-markirovki-lekarstv-napitkov-gadjetov-39369022.html

В ЕАЭС внедрят единые правила маркировки лекарств, напитков и гаджетов

В ЕАЭС внедрят единые правила маркировки лекарств, напитков и гаджетов

Это позволит всем странам-участницам признавать маркировку товаров друг друга, считают в ЕЭК.

2023-09-27T16:10+0500

2023-09-27T16:10+0500

2023-09-27T16:34+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

маркировка

лекарства

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гаджет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют внедрить единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, соков, а также телефонов и ноутбуков.Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕЭК.Государства-члены Союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории. Уведомить об этом ЕЭК они должны не позднее, чем за полгода.Такая мера обеспечит признание маркировки товаров, проставленной в каждой из стран Союза, на всей территории ЕАЭС, считают в Комиссии. При этом в настоящее время ряд стран не планирует вводить маркировку каких-то товаров на своей территории.Напомним, Узбекистан и Россия ведут переговоры о взаимном признании цифровой маркировки товаров, а значит, республика сможет использовать все преимущества перспективных технологий в борьбе с контрафактом в ЕАЭС. В республике в сотрудничестве с Россией постепенно внедряют цифровую маркировку товаров. Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года.В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля, но правительство перенесло ее на март следующего года.

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