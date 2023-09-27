https://uz.sputniknews.ru/20230927/eaes-edinye-pravila-markirovki-lekarstv-napitkov-gadjetov-39369022.html
В ЕАЭС внедрят единые правила маркировки лекарств, напитков и гаджетов
В ЕАЭС внедрят единые правила маркировки лекарств, напитков и гаджетов
Это позволит всем странам-участницам признавать маркировку товаров друг друга, считают в ЕЭК.
2023-09-27T16:10+0500
2023-09-27T16:10+0500
2023-09-27T16:34+0500
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еэк
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют внедрить единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, соков, а также телефонов и ноутбуков.Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕЭК.Государства-члены Союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории. Уведомить об этом ЕЭК они должны не позднее, чем за полгода.Такая мера обеспечит признание маркировки товаров, проставленной в каждой из стран Союза, на всей территории ЕАЭС, считают в Комиссии. При этом в настоящее время ряд стран не планирует вводить маркировку каких-то товаров на своей территории.Напомним, Узбекистан и Россия ведут переговоры о взаимном признании цифровой маркировки товаров, а значит, республика сможет использовать все преимущества перспективных технологий в борьбе с контрафактом в ЕАЭС. В республике в сотрудничестве с Россией постепенно внедряют цифровую маркировку товаров. Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года.В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля, но правительство перенесло ее на март следующего года.
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евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк унифицировать правила маркировки единые лекарства безалкогольные напитки соки телефоны ноутбуки гаджеты
евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк унифицировать правила маркировки единые лекарства безалкогольные напитки соки телефоны ноутбуки гаджеты
В ЕАЭС внедрят единые правила маркировки лекарств, напитков и гаджетов
16:10 27.09.2023 (обновлено: 16:34 27.09.2023)
Это позволит всем странам-участницам признавать маркировку товаров друг друга, считают в ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют внедрить единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, соков, а также телефонов и ноутбуков.
Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает РИА Новости
со ссылкой на ЕЭК.
Государства-члены Союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории. Уведомить об этом ЕЭК они должны не позднее, чем за полгода.
"Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс инициативных предложений Сторон и принял решения об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.
Такая мера обеспечит признание маркировки товаров, проставленной в каждой из стран Союза, на всей территории ЕАЭС, считают в Комиссии. При этом в настоящее время ряд стран не планирует вводить маркировку каких-то товаров на своей территории.
"В связи с позициями государств-членов Союза в решениях отдельно отмечено отсутствие намерений у ряда стран вводить маркировку на текущем этапе. Так, в отношении лекарств — это Республика Армения, в отношении безалкогольных напитков и соков — Республика Казахстан, а в отношении ноутбуков и телефонов — Республика Казахстан и Кыргызская Республика", — добавляется в сообщении.
Напомним, Узбекистан и Россия ведут переговоры
о взаимном признании цифровой маркировки товаров, а значит, республика сможет использовать все преимущества перспективных технологий в борьбе с контрафактом в ЕАЭС.
В республике в сотрудничестве с Россией постепенно внедряют цифровую маркировку товаров. Меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в Узбекистане налоговый комитет республики подписал с российским Центром развития перспективных технологий в августе 2019 года.
В соответствии с меморандумом, с 1 января 2021 года стала обязательной маркировка сигарет и алкоголя, с 1 апреля того же года – пива, с 15 апреля – некоторых видов бытовой техники, с 1 июля – лекарственных и медицинских средств. Маркировка напитков и воды должна была начаться с 1 июля, но правительство перенесло
ее на март следующего года.