https://uz.sputniknews.ru/20230927/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-sinkovka-39358176.html

Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой

Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой

Мотострелковое соединение открыло огонь и помешало ротации украинской армии на Купянском направлении.

2023-09-27T13:00+0500

2023-09-27T13:00+0500

2023-09-27T13:28+0500

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, военнослужащие РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Украинские войска на этом участке потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink. В заключение Зыбинский сообщил, что группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.

https://uz.sputniknews.ru/20230926/eks-analitik-sru-prognoz-ukraina-39314657.html

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