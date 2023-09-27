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Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой
Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой
Мотострелковое соединение открыло огонь и помешало ротации украинской армии на Купянском направлении.
2023-09-27T13:00+0500
2023-09-27T13:00+0500
2023-09-27T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, военнослужащие РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Украинские войска на этом участке потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink. В заключение Зыбинский сообщил, что группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.
https://uz.sputniknews.ru/20230926/eks-analitik-sru-prognoz-ukraina-39314657.html
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Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой
13:00 27.09.2023 (обновлено: 13:28 27.09.2023)
Мотострелковое соединение открыло огонь и помешало ротации украинской армии на Купянском направлении.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана", — сказал он.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, военнослужащие РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Украинские войска на этом участке потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink.
В заключение Зыбинский сообщил, что группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.