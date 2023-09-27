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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230927/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-sinkovka-39358176.html
Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой
Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой
Мотострелковое соединение открыло огонь и помешало ротации украинской армии на Купянском направлении.
2023-09-27T13:00+0500
2023-09-27T13:28+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, военнослужащие РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Украинские войска на этом участке потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink. В заключение Зыбинский сообщил, что группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.
https://uz.sputniknews.ru/20230926/eks-analitik-sru-prognoz-ukraina-39314657.html
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спецоперация всу в мире россия безопасность вооруженные силы
спецоперация всу в мире россия безопасность вооруженные силы

Российские артиллеристы сорвали перемещение ВСУ под Синьковкой

13:00 27.09.2023 (обновлено: 13:28 27.09.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Мотострелковое соединение открыло огонь и помешало ротации украинской армии на Купянском направлении.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана", — сказал он.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки, военнослужащие РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Украинские войска на этом участке потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станцию спутниковой связи Starlink.
В заключение Зыбинский сообщил, что группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.
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