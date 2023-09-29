Как Мирзиёева встретили в Германии — фото

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца прибыл с визитом в Берлин, сообщает пресс-служба президента.В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.В программе визита также деловые мероприятия, организованные Восточным комитетом немецкой экономики.В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.
В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.
"29 сентября лидер Узбекистана примет участие в саммите глав государств Центральной Азии и Германии, проведет переговоры с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным Канцлером Олафом Шольцем", — говорится в сообщении.
В программе визита также деловые мероприятия, организованные Восточным комитетом немецкой экономики.
В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.