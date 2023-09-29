https://uz.sputniknews.ru/20230929/mirziyoyev-aeroport-berlin-vstrecha-foto-39427925.html

Как Мирзиёева встретили в Германии — фото

Как Мирзиёева встретили в Германии — фото

В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.

2023-09-29T08:19+0500

2023-09-29T08:19+0500

2023-09-29T08:19+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

берлин

германия

встреча

аэропорт

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39427694_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2cdff71497913f42fe208af243d9be53.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца прибыл с визитом в Берлин, сообщает пресс-служба президента.В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.В программе визита также деловые мероприятия, организованные Восточным комитетом немецкой экономики.В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.

https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoev-oon-genassambleya-rech-39118520.html

берлин

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика президент узбекистан берлин германия визит политика встреча аэропорт фото