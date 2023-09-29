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https://uz.sputniknews.ru/20230929/mirziyoyev-aeroport-berlin-vstrecha-foto-39427925.html
Как Мирзиёева встретили в Германии — фото
Как Мирзиёева встретили в Германии — фото
В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.
2023-09-29T08:19+0500
2023-09-29T08:19+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
берлин
германия
встреча
аэропорт
фото
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца прибыл с визитом в Берлин, сообщает пресс-служба президента.В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.В программе визита также деловые мероприятия, организованные Восточным комитетом немецкой экономики.В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.
https://uz.sputniknews.ru/20230920/mirziyoev-oon-genassambleya-rech-39118520.html
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политика президент узбекистан берлин германия визит политика встреча аэропорт фото
политика президент узбекистан берлин германия визит политика встреча аэропорт фото

Как Мирзиёева встретили в Германии — фото

08:19 29.09.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Германию
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца прибыл с визитом в Берлин, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Германию - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Германию - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Германию - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Берлин-Бранденбург" высокого гостя встретили министр по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта Федеральной земли Берлин Ирис Шпрангер и другие официальные лица.
"29 сентября лидер Узбекистана примет участие в саммите глав государств Центральной Азии и Германии, проведет переговоры с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным Канцлером Олафом Шольцем", — говорится в сообщении.
В программе визита также деловые мероприятия, организованные Восточным комитетом немецкой экономики.
В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.
Выступление Шавката Мирзиеева на 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2023
Мирзиёев выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН — инициативы президента
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