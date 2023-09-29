https://uz.sputniknews.ru/20230929/rossiya-otrajeniye-ataka-vsu-39431236.html

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Противник лишился пунктов временной дислокации, а также потерял вооружение и военную технику.

2023-09-29T09:27+0500

2023-09-29T09:27+0500

2023-09-29T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Вооруженные силы России отразили 6 атак украинских войск на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.По словам Минесашвили, Вооруженные силы РФ также поразили живую силу и военную технику противника в 20 районах.Помимо этого, российские бойцы уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой в ДНР.

https://uz.sputniknews.ru/20230927/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-sinkovka-39358176.html

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