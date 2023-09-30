https://uz.sputniknews.ru/20230930/kitay-tanki-postavka-ukraina-mneniye-39474087.html

В Китае рассказали, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому

В Китае рассказали, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому

Аналитик Кунтянь: поставки танков Abrams разочаруют президента Украины.

2023-09-30T12:08+0500

2023-09-30T12:08+0500

2023-09-30T12:08+0500

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владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайского военного обозревателя Global Times Кунтяня Лиляна.Публицист объяснил, что западные танки не оправдают ожиданий украинского руководства по нескольким причинам. Во-первых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать американскую технику, поскольку она обслуживается и оперируется не так, как привычные для украинцев танки.Во-вторых, Киев не в состоянии самостоятельно ремонтировать поврежденные Abrams, поэтому их придется отправлять в страны НАТО.Обозреватель также добавил, что американские танки можно использовать только в хорошую погоду, а в случае метелей и дождей их придется "законсервировать".В заключение Кунтянь указал, что Запад постоянно преувеличивал характеристики и мощь оружия, отправляемого на Украину. Однако благодаря прочной российской обороне, миф о непобедимости западной техники "лопнул как мыльный пузырь".В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что это не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что американские танки на передовой "долго не проживут". Владимир Путин же отмечал, что поставленные ранее Киеву немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, "прекрасно горят".

https://uz.sputniknews.ru/20230927/zelenskiy-rossiya-sannktsii-sotsseti-reaktsiya-39349012.html

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