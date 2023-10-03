https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-presecheniye-nastupleniye-vsu-yujnodonetsk-39552539.html
Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты ВСУ
Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты ВСУ
Военнослужащие РФ пресекли на Южнодонецком направлении наступление семи групп украинской армии.
2023-10-03T11:12+0500
2023-10-03T11:12+0500
2023-10-03T11:30+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские военные пресекли наступление семи групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По словам Чехова, российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.Авиация, в свою очередь, нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.
https://uz.sputniknews.ru/20231002/rossiyskaya-aviatsiya-udar-vsu-krasnolimanskoye-napravleniye-39506849.html
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спецоперация всу в мире украина россия вооруженные силы
спецоперация всу в мире украина россия вооруженные силы
Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты ВСУ
11:12 03.10.2023 (обновлено: 11:30 03.10.2023)
Военнослужащие РФ пресекли на Южнодонецком направлении наступление семи групп украинской армии.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Российские военные пресекли наступление семи групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"Подразделения группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки", — сказал он.
По словам Чехова, российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
"Ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожен склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял по одной FH70 и "Мста-Б", артиллерийское орудие Д-20, четыре минометных расчета", — добавил начальник пресс-центра.
Авиация, в свою очередь, нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.