https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-presecheniye-nastupleniye-vsu-yujnodonetsk-39552539.html

Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты ВСУ

Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты ВСУ

Военнослужащие РФ пресекли на Южнодонецком направлении наступление семи групп украинской армии.

2023-10-03T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские военные пресекли наступление семи групп пехоты украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По словам Чехова, российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.Авиация, в свою очередь, нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.

https://uz.sputniknews.ru/20231002/rossiyskaya-aviatsiya-udar-vsu-krasnolimanskoye-napravleniye-39506849.html

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