https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-zamysel-ukraina-ssha-mneniye-39574095.html

В США раскрыли, что задумала Россия против Украины

В США раскрыли, что задумала Россия против Украины

Полковник Макгрегор: Сотни соединений военнослужащих РФ ждут приказа для наступления.

2023-10-03T16:46+0500

2023-10-03T16:46+0500

2023-10-03T16:53+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.По словам Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.Как ранее отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-presecheniye-nastupleniye-vsu-yujnodonetsk-39552539.html

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