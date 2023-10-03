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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-zamysel-ukraina-ssha-mneniye-39574095.html
В США раскрыли, что задумала Россия против Украины
В США раскрыли, что задумала Россия против Украины
Полковник Макгрегор: Сотни соединений военнослужащих РФ ждут приказа для наступления.
2023-10-03T16:46+0500
2023-10-03T16:53+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
спецоперация
россия
украина
сша
пентагон
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.По словам Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.Как ранее отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-presecheniye-nastupleniye-vsu-yujnodonetsk-39552539.html
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в мире спецоперация россия украина сша пентагон
в мире спецоперация россия украина сша пентагон

В США раскрыли, что задумала Россия против Украины

16:46 03.10.2023 (обновлено: 16:53 03.10.2023)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПозиции военнослужащих мотострелкового полка в Запорожской области
Позиции военнослужащих мотострелкового полка в Запорожской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Полковник Макгрегор: Сотни соединений военнослужащих РФ ждут приказа для наступления.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления, такое предположение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

"Плохие новости для нас (США — прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Макгрегора, российская армия отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас она готова к тому, чтобы начать наступление на запад.
"Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо. Украинцы погибают как мухи. Каждый раз, когда они поднимают голову, они умирают. Русские однозначно готовы к наступлению", — резюмировал полковник.
Как ранее отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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