https://uz.sputniknews.ru/20231003/ssha-dolgosrochnaya-podderjka-ukraina-sredstva-39562298.html

В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины

В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины

Белый дом сообщил о наличии у соединенных Штатов средств только на срочную военную помощь Киеву.

2023-10-03T13:15+0500

2023-10-03T13:15+0500

2023-10-03T13:18+0500

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Также Жан-Пьер добавила, что в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причина — отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом, в документе не определено направление средств на нужды Украины.Подписание Байденом одобренного конгрессом закона внесло ясность в царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.Напомним, что Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://uz.sputniknews.ru/20231002/mask-zelenskyy-mem-39524732.html

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