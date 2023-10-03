https://uz.sputniknews.ru/20231003/ssha-dolgosrochnaya-podderjka-ukraina-sredstva-39562298.html
В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины
В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины
Белый дом сообщил о наличии у соединенных Штатов средств только на срочную военную помощь Киеву.
2023-10-03T13:15+0500
2023-10-03T13:15+0500
2023-10-03T13:18+0500
украина
сша
нато
сергей лавров
в мире
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/741/91/7419197_0:50:3038:1759_1920x0_80_0_0_d511996b524f4f9427eec5e0abf18d67.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Также Жан-Пьер добавила, что в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причина — отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом, в документе не определено направление средств на нужды Украины.Подписание Байденом одобренного конгрессом закона внесло ясность в царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.Напомним, что Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://uz.sputniknews.ru/20231002/mask-zelenskyy-mem-39524732.html
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/741/91/7419197_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_b27b63b368bc8a7454025c85dae98ba6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина сша нато сергей лавров в мире спецоперация
украина сша нато сергей лавров в мире спецоперация
В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины
13:15 03.10.2023 (обновлено: 13:18 03.10.2023)
Белый дом сообщил о наличии у соединенных Штатов средств только на срочную военную помощь Киеву.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Их (средств. — Прим. ред.) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение", — заявила она на брифинге.
Также Жан-Пьер добавила, что в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.
Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причина — отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.
Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом, в документе не определено направление средств на нужды Украины.
Подписание Байденом одобренного конгрессом закона внесло ясность в царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.
Напомним, что Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.