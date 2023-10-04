https://uz.sputniknews.ru/20231004/svo-seli-vypolneniye-vopreki-zapad-39598517.html

Цели СВО будут выполнены, вопреки препятствию Запада

Цели СВО будут выполнены, вопреки препятствию Запада

МИД России: цели и задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить РФ руками киевского режима.

2023-10-04T11:27+0500

2023-10-04T11:27+0500

2023-10-04T11:54+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Все цели и задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, "ничего у западных государств не выйдет". Он также отметил, что ничто и никто — ни Киев, ни его западные покровители — не в силах сломить волю этих людей."Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", — резюмировал представитель МИД РФ.

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