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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231004/svo-seli-vypolneniye-vopreki-zapad-39598517.html
Цели СВО будут выполнены, вопреки препятствию Запада
Цели СВО будут выполнены, вопреки препятствию Запада
МИД России: цели и задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить РФ руками киевского режима.
2023-10-04T11:27+0500
2023-10-04T11:54+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Все цели и задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, "ничего у западных государств не выйдет". Он также отметил, что ничто и никто — ни Киев, ни его западные покровители — не в силах сломить волю этих людей."Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", — резюмировал представитель МИД РФ.
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в мире россия спецоперация киев донбасс оон генассамблея оон мид рф

Цели СВО будут выполнены, вопреки препятствию Запада

11:27 04.10.2023 (обновлено: 11:54 04.10.2023)
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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МИД России: цели и задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить РФ руками киевского режима.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Все цели и задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что попытка надломить Россию руками Киева является элементом стратегического курса стран Запада по реанимации однополярного мироустройства", — сказал дипломат.

По его словам, "ничего у западных государств не выйдет".

"Год назад, 30 сентября 2022 года, произошло определяющее, поистине судьбоносное и историческое событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор в ходе референдумов в полном соответствии с международным правом — быть со своим отечеством", — указал Воронцов.

Он также отметил, что ничто и никто — ни Киев, ни его западные покровители — не в силах сломить волю этих людей.
"Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", — резюмировал представитель МИД РФ.
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