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https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-agentstvo-razvitiye-regulirovaniye-rynok-elektroenergiya-39600855.html
В Узбекистане создадут регулятор рынка энергетики — его задачи
В Узбекистане создадут регулятор рынка энергетики — его задачи
Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики должно будет сформировать конкурирующие оптовый и розничный рынки электроэнергии, а также обеспечивать привлекательность сферы для иностранных инвесторов.
2023-10-04T11:57+0500
2023-10-04T11:57+0500
узбекистан
рынок
энергетика
указ
президент узбекистана
экономика
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, это определено в Указе президента "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики".Согласно документу, регулятор рынка энергетики должен:Положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики Узбекистана должны разработать до 1 января 2024 года. Также Агентству совместно с Межведомственной тарифной комиссией до 1 февраля 2024 года предстоит создать новую методологию формирования тарифов на электроэнергию.
https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekistan-elektrichestvo-modernizatsiya-sifrovizatsiya-abr-39160193.html
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узбекистан рынок энергетика президент узбекистана указ экономика
узбекистан рынок энергетика президент узбекистана указ экономика

В Узбекистане создадут регулятор рынка энергетики — его задачи

11:57 04.10.2023
© Sputnik / Максим БлиновПроверка электрооборудования.
Проверка электрооборудования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики должно будет сформировать конкурирующие оптовый и розничный рынки электроэнергии, а также обеспечивать привлекательность сферы для иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, это определено в Указе президента "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики".
Согласно документу, регулятор рынка энергетики должен:
создать конкурирующие оптовый и розничный рынки электроэнергии;
поддерживать конкуренцию на рынке электроэнергии, обеспечивать привлекательность рынка и соразмерность спроса и предложения;
установить госконтроль за соблюдением закона, обеспечивающего всем участникам равные права и прозрачность, основанные на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии;
лицензировать деятельность участников рынка, а также контролировать соблюдение ими условий лицензии;
утвердить соответствующие тарифы и платежи за передачу и распределение электроэнергии, начиная с 2026 года;
утвердить нормативы допустимых технологических потерь электроэнергии в магистральных и распределительных электрических сетях при передаче и распределении электроэнергии;
формировать и участвовать в реализации долгосрочной инвестполитики, направленной на увеличение объемов производства и создание инфраструктуры, исходя из конъюктуры рынка и потребности в энергоресурсах;
разработать механизмы, стимулирующие приобретение отечественных товаров и услуг при строительных и ремонтных работах в сфере энергетики.
Положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики Узбекистана должны разработать до 1 января 2024 года. Также Агентству совместно с Межведомственной тарифной комиссией до 1 февраля 2024 года предстоит создать новую методологию формирования тарифов на электроэнергию.
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