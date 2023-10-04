https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-agentstvo-razvitiye-regulirovaniye-rynok-elektroenergiya-39600855.html

В Узбекистане создадут регулятор рынка энергетики — его задачи

В Узбекистане создадут регулятор рынка энергетики — его задачи

Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики должно будет сформировать конкурирующие оптовый и розничный рынки электроэнергии, а также обеспечивать привлекательность сферы для иностранных инвесторов.

2023-10-04T11:57+0500

2023-10-04T11:57+0500

2023-10-04T11:57+0500

узбекистан

рынок

энергетика

указ

президент узбекистана

экономика

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики, это определено в Указе президента "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики".Согласно документу, регулятор рынка энергетики должен:Положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики Узбекистана должны разработать до 1 января 2024 года. Также Агентству совместно с Межведомственной тарифной комиссией до 1 февраля 2024 года предстоит создать новую методологию формирования тарифов на электроэнергию.

https://uz.sputniknews.ru/20230921/uzbekistan-elektrichestvo-modernizatsiya-sifrovizatsiya-abr-39160193.html

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