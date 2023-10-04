https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-chislo-kompaniy-s-rossiyskim-kapitalom-39622281.html

В Узбекистане удвоилось число компаний с российским капиталом — посол

В Узбекистане удвоилось число компаний с российским капиталом — посол

Общее количество компаний с участием капитала из России в республике почти достигло трех тысяч.

2023-10-04T17:37+0500

2023-10-04T17:37+0500

2023-10-04T17:44+0500

узбекистан

россия

экономика

предприятия

посол

посольство республики узбекистан в рф

ботиржон асадов

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане за последние три года удвоилось, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. По данным посольства, общее количество таких компаний почти достигло трех тысяч.Россия является лидером по количеству открытых в республике предприятий. Так, за пять месяцев текущего года из 1 279 предприятий с иностранным капиталом, открытых в республике, на долю РФ приходится 376.Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, в прошлом году в Узбекистане открылось более 700 таких предприятий.

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узбекистан россия предприятия с зарубежным капиталом число удвоилось посол узбекистана в россии ботиржон асадов