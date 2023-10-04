https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-chislo-kompaniy-s-rossiyskim-kapitalom-39622281.html
В Узбекистане удвоилось число компаний с российским капиталом — посол
В Узбекистане удвоилось число компаний с российским капиталом — посол
Общее количество компаний с участием капитала из России в республике почти достигло трех тысяч.
2023-10-04T17:37+0500
2023-10-04T17:37+0500
2023-10-04T17:44+0500
узбекистан
россия
экономика
предприятия
посол
посольство республики узбекистан в рф
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане за последние три года удвоилось, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. По данным посольства, общее количество таких компаний почти достигло трех тысяч.Россия является лидером по количеству открытых в республике предприятий. Так, за пять месяцев текущего года из 1 279 предприятий с иностранным капиталом, открытых в республике, на долю РФ приходится 376.Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, в прошлом году в Узбекистане открылось более 700 таких предприятий.
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узбекистан россия предприятия с зарубежным капиталом число удвоилось посол узбекистана в россии ботиржон асадов
узбекистан россия предприятия с зарубежным капиталом число удвоилось посол узбекистана в россии ботиржон асадов
В Узбекистане удвоилось число компаний с российским капиталом — посол
17:37 04.10.2023 (обновлено: 17:44 04.10.2023)
Общее количество компаний с участием капитала из России в республике почти достигло трех тысяч.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане за последние три года удвоилось, сообщил РИА Новости
посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
По данным посольства, общее количество таких компаний почти достигло трех тысяч.
"За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам", - сказал дипломат.
Россия является лидером
по количеству открытых в республике предприятий. Так, за пять месяцев текущего года из 1 279 предприятий с иностранным капиталом, открытых в республике, на долю РФ приходится 376.
Как отметил
заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, в прошлом году в Узбекистане открылось более 700 таких предприятий.