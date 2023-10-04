https://uz.sputniknews.ru/20231004/vsu-popytka-ataka-artemovsk-poteri-39592733.html

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаковать под Артемовском

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаковать под Артемовском

Попытка украинских войск атаковать под Клещеевкой и Андреевкой оказалась безуспешной.

2023-10-04T09:32+0500

2023-10-04T09:32+0500

2023-10-04T09:32+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском ДНР, понеся значительные потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было 6 таких атак.Кроме того, он добавил, что российская артиллерия ударила по пункту управления и связи ВСУ в Часов Яре, а также по пункту управления беспилотниками.Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.Вместе с тем, управляемые авиационные снаряды уничтожили ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского.

https://uz.sputniknews.ru/20231003/rossiya-zamysel-ukraina-ssha-mneniye-39574095.html

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