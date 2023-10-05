https://uz.sputniknews.ru/20231005/rossiya-bombardirovschiki-ataka-punkty-vsu-39634963.html
Российские бомбардировщики поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
Российские бомбардировщики поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по четырем пунктам украинской армии у Торского и Серебрянки.
2023-10-05T09:34+0500
2023-10-05T09:34+0500
2023-10-05T09:34+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.Кроме того, в районе Торского выступа группировка атаковала штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Противник потерял на этом участке более 50 военнослужащих.Также, по словам собеседника агентства, подразделения "Центра" подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20231004/vsu-popytka-ataka-artemovsk-poteri-39592733.html
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спецоперация всу в мире вооруженные силы россия безопасность украина
спецоперация всу в мире вооруженные силы россия безопасность украина
Российские бомбардировщики поразили четыре пункта ВСУ в ДНР
Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по четырем пунктам украинской армии у Торского и Серебрянки.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Российские бомбардировщики нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.
"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка", — сообщил он.
Кроме того, в районе Торского выступа группировка атаковала штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Противник потерял на этом участке более 50 военнослужащих.
Также, по словам собеседника агентства, подразделения "Центра" подавили около 25 артиллерийских расчетов ВСУ.