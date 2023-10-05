https://uz.sputniknews.ru/20231005/v-eaes-poyavitsya-elektronnaya-birja-truda--39659982.html
В ЕАЭС появится электронная биржа труда
В ЕАЭС появится электронная биржа труда
Площадка должна дать равные возможности трудоустройства для граждан всех пяти стран регионального объединения.
2023-10-05T16:29+0500
2023-10-05T16:29+0500
2023-10-05T16:29+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
казахстан
министерство
трудовая миграция
трудоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/14/39127879_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_eade9499518703ffb2aa8b0f0877c5fe.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе ведется работа по созданию единой электронной биржи труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.Инициатором создания такой онлайн-площадки выступил Казахстан.По данным ведомства, в странах ЕАЭС около 93 млн трудоспособных граждан, для них создаются "равные условия для осуществления трудовой деятельности в любом из государств-членов ЕАЭС".Одной из целей регионального объединения является свободное движение рабочей силы, напомнили в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/14/39127879_380:238:2700:1978_1920x0_80_0_0_19203b9c36498686bb367ada8049fcc3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс евразийский экономический союз электронная биржа труда движение рабочей силы
еаэс евразийский экономический союз электронная биржа труда движение рабочей силы
В ЕАЭС появится электронная биржа труда
Площадка должна дать равные возможности трудоустройства для граждан всех пяти стран регионального объединения.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе ведется работа по созданию единой электронной биржи труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.
Инициатором создания такой онлайн-площадки выступил Казахстан.
"Введена в эксплуатацию унифицированная система поиска "Работа без границ", которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и вакансиях. Ведется работа по разработке евразийской электронной биржи труда (инициатива РК)", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, в странах ЕАЭС около 93 млн трудоспособных граждан, для них создаются "равные условия для осуществления трудовой деятельности в любом из государств-членов ЕАЭС".
"В текущем году на площадке ЕАЭС подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС, позволяющее не проводить процедуры признания документов об образовании по национальному законодательству государства трудоустройства", - отметили в ведомстве.
Одной из целей регионального объединения является свободное движение рабочей силы, напомнили в министерстве.