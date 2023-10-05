https://uz.sputniknews.ru/20231005/v-eaes-poyavitsya-elektronnaya-birja-truda--39659982.html

В ЕАЭС появится электронная биржа труда

В ЕАЭС появится электронная биржа труда

Площадка должна дать равные возможности трудоустройства для граждан всех пяти стран регионального объединения.

2023-10-05T16:29+0500

2023-10-05T16:29+0500

2023-10-05T16:29+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

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трудовая миграция

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе ведется работа по созданию единой электронной биржи труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.Инициатором создания такой онлайн-площадки выступил Казахстан.По данным ведомства, в странах ЕАЭС около 93 млн трудоспособных граждан, для них создаются "равные условия для осуществления трудовой деятельности в любом из государств-членов ЕАЭС".Одной из целей регионального объединения является свободное движение рабочей силы, напомнили в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html

казахстан

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