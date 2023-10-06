Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Москву
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту "Внуково-2" российской столицы главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву, сообщает пресс-служба президента.
В аэропорту "Внуково-2" главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высокого гостя подняли государственные флаги Узбекистана и России, выстроили почетный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.
В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Вчера, 13:45