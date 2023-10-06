https://uz.sputniknews.ru/20231006/mirziyoyev-moskva-prilet-vstrecha-39684305.html

Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента

Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента

В аэропорту "Внуково-2" российской столицы главу Узбекистан встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.

2023-10-06T08:24+0500

2023-10-06T08:24+0500

2023-10-06T08:24+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

москва

аэропорт

встреча

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву, сообщает пресс-служба президента.В аэропорту "Внуково-2" главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.В честь высокого гостя подняли государственные флаги Узбекистана и России, выстроили почетный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-kazan-aeroport-vstrecha-39609808.html

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