Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231006/mirziyoyev-moskva-prilet-vstrecha-39684305.html
Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента
Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента
В аэропорту "Внуково-2" российской столицы главу Узбекистан встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
2023-10-06T08:24+0500
2023-10-06T08:24+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
россия
москва
аэропорт
встреча
официальный визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39681064_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e33c9248bdf5e92f5f0c4cac305702df.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву, сообщает пресс-служба президента.В аэропорту "Внуково-2" главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.В честь высокого гостя подняли государственные флаги Узбекистана и России, выстроили почетный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-kazan-aeroport-vstrecha-39609808.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39681064_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19c0f2e6ef3c5c44fe69af18068f2f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан шавкат мирзиёев аэропорт москва встреча президент узбекистана официальный визит политика
россия узбекистан шавкат мирзиёев аэропорт москва встреча президент узбекистана официальный визит политика

Мирзиёев прилетел в Москву – как встретили президента

08:24 06.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В аэропорту "Внуково-2" российской столицы главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву, сообщает пресс-служба президента.
В аэропорту "Внуково-2" главу Узбекистана встретили заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Москву - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высокого гостя подняли государственные флаги Узбекистана и России, выстроили почетный караул. Состоялась торжественная церемония встречи.
В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Визит Шавката Мирзиеева в Казань. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
Как встретили Мирзиёева в Казани — фото, видео
Вчера, 13:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0