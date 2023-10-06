https://uz.sputniknews.ru/20231006/putin-postavil-diagnoz-zapadnoy-gegemonii-39715458.html

Путин поставил диагноз западной гегемонии

Путин поставил диагноз западной гегемонии

Хотя президент Путин в этот раз участвовал в заседании дискуссионного клуба "Валдай" почти четыре часа, самое важное было сказано им уже во вступительном... 06.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-06T21:06+0500

2023-10-06T21:06+0500

2023-10-06T21:06+0500

колумнисты

россия

европа

владимир путин

дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39678352_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_42d9c6ae9376e85e723a0a1087ac994b.jpg

Нет, его ответы на вопросы не были неинтересными или банальными (он даже дал формулу величия России: укрепление суверенитета, понимаемого как самодостаточность), но уже в самом начале он сформулировал не только свое понимание текущей международной ситуации, но и видение будущего. Глобального будущего, пишет колумнист РИА Новости.Путин заявил, что в украинском кризисе речь идет не о территориальном конфликте, а о принципах нового мироустройства. И перед нами стоит задача строительства нового мира, потому что смена мирового устройства происходит уже сейчас и время как будто сжимается. А прочный мир установится только тогда, когда "никто будет не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону". То есть Путин не просто подтверждает, что Россия бросила вызов Западу с его претензией на мировую гегемонию, — он уверен, что эта гегемония разрушается и будет разрушена. Причем, добавим, разрушена благодаря трем факторам: недальновидности и самоуверенности самого Запада, стремлению мировых цивилизаций к строительству уравновешенного справедливого миропорядка и усилиям России.О последнем Путин практически не говорил, а вот про Запад и мировые цивилизации высказался более чем конкретно: "США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную".При этом Путин отметил, что "нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал": "Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме". Да, это понимали мы в России, как и в Китае, Индии, исламском мире, да и на самом Западе было немало тех, кто предупреждал о бесполезности и даже опасности (для самого Запада) претензий на мировое господство. Однако там не прислушались к предупреждениям, в том числе путинским ("наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались"). Почему это произошло?Путин сам задает этот вопрос "В чем проблема?" и отвечает на него так: "Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема — в самоуверенности".Но самоуверенность лишь одна из причин — в речи Путина есть и более глубокий ответ на этот вопрос. Рассуждая о том, что огромная мощь Запада была накоплена веками колониальной политики, ограблением колоний, он резюмировал:"История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой — природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать".Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана поможет решить "Протокол № 44"Так это же и есть исчерпывающий ответ на вопрос, почему Запад продолжает стремиться к гегемонии даже тогда, когда вокруг все больше говорят о том, что ничем хорошим для него самого это не кончится. Потому что Запад просто не может остановиться, как тот велосипедист, который несется на огромной скорости вперед.Если он остановится, то упадет, но проблема Запада еще и в том, что у него нет тормозов. Сломались ли тормоза у велосипеда "англосаксонского гегемонизма", или же атлантические элиты просто не хотят (или уже не умеют) ими пользоваться — уже второй вопрос, главное, что весь остальной мир видит: "беспечный ездок" не собирается тормозить и уверен в своей победе. Которая состоит в том, что все остальные будут вынуждены ехать за ним, следовать его курсом, притом что они не хотят этого и предупреждают о приближающемся обрыве.Проблема в том, что остальные участники гонки не могут просто остановиться или свернуть с трассы: все связаны одной цепью, а совокупная мощь лидера (Запада) такова, что он еще может удерживать первую позицию. При этом ни на какие переговоры Запад не идет — сама мысль о возможном (и неизбежном) отказе от лидерства для него неприемлема. Что же с ним делать?И вот тут как раз и начинает проявляться цивилизационный фактор — желание и возможность остальных мировых цивилизаций (участников гонки) договориться о новом миропорядке (то есть о скоординированных действиях по смене правил и направления гонки). Об этом и говорил на "Валдае" Путин, когда рассказывал о том, что характеристика России как "самобытного государства-цивилизации" отражает не только понимание нашего собственного развития: "В ней — основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся"."Американская мечта" Украины: денег осталось на два месяцаМир будущего по Путину — это мир многообразия мировых цивилизаций (равноправных, как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов): "Убежден, человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми.Вместе с тем цивилизация — не универсальная конструкция одна на всех: такого не бывает. Каждая из них отличается от других, каждая самодостаточна в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение к самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений".Пустые мечтания, ведь цивилизации всегда будут конкурировать? Нет, потому что проблема не в конкуренции (или даже вражде), а в попытке одной цивилизации навязать всем другим свое представление о правильном. Причем Запад ведь навязывает уже не свою собственную, европейскую цивилизацию и даже не ее англосаксонскую версию — глобалистская часть западных элит продвигает трансгуманистические (то есть постчеловеческие) ценности, трансцивилизацию, одинаково враждебную что Востоку, что Западу.И сопротивление этому диктату лишь нарастает — именно понимание этой тенденции и дает Путину основание говорить о том, что все больше государств приходят к пониманию, что "цивилизационная опора — необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочном, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры".И Россия делает ставку именно на это — на то, что цветущая сложность мировых цивилизаций хочет и сможет договориться между собой о том, как выстроить новый мир, как выбрать новый путь в будущее. Вместо того пути к обрыву, на который увлекает всех потерявший чувство реальности "лидер прогрессивного человечества". СВО: российские танки Т-90М перемалывают ВСУ новыми снарядами "Тельник"

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

колумнисты, россия, европа, владимир путин, дискуссионный клуб "валдай"