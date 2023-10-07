https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-vystupleniye-seremoniya-tranzit-gaz-rossiya-39752561.html

Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев

Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев

Реализация этого проекта является ярким примером успешного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в сфере энергетики.

2023-10-07T18:11+0500

2023-10-07T18:11+0500

2023-10-07T18:11+0500

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шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Запуск этого газотранспортного коридора имеет стратегическое значение, сказал Шавкат Мирзиёев на церемонии запуска поставок российского газа через Казахстан в Узбекистан.По словам руководителя республики, реализация этого проекта — яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере.Мирзиёев подчеркнул, что это — "демонстрация сплоченности и способности к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики, особенно в обеспечении энергетической безопасности".

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