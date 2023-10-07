https://uz.sputniknews.ru/20231007/mirziyoyev-vystupleniye-seremoniya-tranzit-gaz-rossiya-39752561.html
Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев
Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев
Реализация этого проекта является ярким примером успешного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в сфере энергетики.
2023-10-07T18:11+0500
2023-10-07T18:11+0500
2023-10-07T18:11+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Запуск этого газотранспортного коридора имеет стратегическое значение, сказал Шавкат Мирзиёев на церемонии запуска поставок российского газа через Казахстан в Узбекистан.По словам руководителя республики, реализация этого проекта — яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере.Мирзиёев подчеркнул, что это — "демонстрация сплоченности и способности к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики, особенно в обеспечении энергетической безопасности".
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политика экономика узбекистан россия казахстан газ газпром видео президент узбекистана шавкат мирзиёев
политика экономика узбекистан россия казахстан газ газпром видео президент узбекистана шавкат мирзиёев
Запуск газотранспортного коридора имеет стратегическое значение — Мирзиёев
Реализация этого проекта является ярким примером успешного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Запуск этого газотранспортного коридора имеет стратегическое значение, сказал Шавкат Мирзиёев на церемонии запуска поставок российского газа через Казахстан в Узбекистан.
"Запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. Во-первых, это важный фактор энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок голубого топлива. Во-вторых, дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродом отраслей экономики и населения", — сказал президент РУз.
По словам руководителя республики, реализация этого проекта — яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере.
Мирзиёев подчеркнул, что это — "демонстрация сплоченности и способности к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики, особенно в обеспечении энергетической безопасности".