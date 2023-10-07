https://uz.sputniknews.ru/20231007/ukraina-tanki-zapas-ssha-prognoz-39742684.html

В США рассказали, когда у ВСУ закончатся танки

В США рассказали, когда у ВСУ закончатся танки

В Соединенных Штатах прогнозируют истощение запасов танков Т-64 у украинской армии в течение пары лет

2023-10-07T14:05+0500

2023-10-07T14:05+0500

2023-10-07T14:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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танк т-64

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В случае, если Украина продолжит военные действия, она может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного обозревателя Forbes Дэвида Экса.По мнению обозревателя, западных поставок не хватит для того, чтобы перевооружить украинские бригады, поэтому Т-64 останется основным танком ВСУ.Экс также добавил, что из 1 250 имевшихся на вооружении и хранении Т-64 Украина потеряла уже треть. При "самом оптимистичном" темпе в 200 потерянных машин в год танк исчезнет из состава ВСУ в течение трех-четырех лет.Вместе с тем, журналист признал, что устаревшие Т-64, скорее всего, станут выходить из строя гораздо чаще из-за высокого износа.В заключение он напомнил, что за 36 лет харьковский завод имени Малышева не смог произвести ни одного танка Т-64 или Т-64БВ с нуля и не имеет для этого технической возможности.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1 900 бронемашин.

https://uz.sputniknews.ru/20231007/vsu-strax-rossiya-orujiye-39736610.html

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